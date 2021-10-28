Aşılama ile doğumunu yaptırdı şimdi beraber çalışıyor

1994 yılında Kula Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz bu yıllarda aşılama yöntemiyle Kula'da bir çok infertil hastanın tedavisini gerçekleştirdi.

DİYETİSYEN OLDU

Bu yapılan tedavilerden biri olarak dünyaya gelen Elif Nur Saracalıoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Beslenme ve Diyetetik Bölümünü bitirerek yaptığı tedaviyle dünyaya gelmesini sağlayan Op. Dr. Özer Gürbüz'e ait Batı Anadolu Central Hospital'da diyetisyen olarak görev yapmaya başladı. 1990 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduktan sonra memleketi Kula'ya tayin istediğini belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, "O yıllarda çeşitli dönemlerde Kula'ya kadın hastalıkları ve doğum uzmanları da gelerek görev yaptılar. Ben doğduğum ilçeye geldiğimde ilk iş olarak çocuğu olmayan hastalarla ilgilenmeye başladım. Hepsinin tedavisine başladık. Ardından hamile haberleri gelmeye başladı. Daha dirençli dediğimiz hastaların da tedavisi devam etti. Elif'in ailesi de o dirençli ailelerdendi. Elif'in ailesi 10 yıldır çeşitli yöntemlerle hamile kalmayı denemiş ancak tedavi başarıya ulaşamamış. Bizim yaptığımız tedavi ile başarılı bir hamilelik sürecinin ardından Elif dünyaya gelmiş oldu" dedi.

GURUR KAYNAĞIMIZ

Elif ile 25 yıl sonra karşılaşma sürecini anlatan Op. Dr. Gürbüz, "Bir gün hastanede kapı çaldı. Pırıl pırıl bir genç kız görüşmek istediğini söyledi. Odaya davet ettim. Kendini tanıtırken bana, 'Yıllar önce sizin yaptığınız tedavi ile dünyaya geldim' dedi. Elif hikâyeyi anlatınca ben de hatırladım. Hemen gerekli işlemleri yaptık. 25 sene önce başlayan hikayeyi beraber yazmaya devam ettik. Kendisi şu anda hastanemizde 2 yıldır çalışıyor. Çok başarılı, geleceği parlak, öğrenmeye açık bir genç. Böyle gençler bizim gurur kaynağımız. Her bir çalışanımı ailemden bir birey olarak görürüm. Fakat Elif'le aramızda ayrı bir bağ var" dedi. Batı Anadolu Central Hospital'ı ikinci evi olarak gördüğünü söyleyen Diyetisyen Elif Nur Saracalıoğlu, "Hem yaptığı tedavi ile dünyaya gelmemi hem de hastanesinde bana iş imkanı sağladığı için Dr. Özer Gürbüz'e teşekkür ederim" diye konuştu.

GÜVEN BASARIYI ARTIRIYOR

1995'Lİ yıllarda Türkiye'de aşılama tedavisinin günümüzdeki kadar yaygın olmadığını ifade eden Op. Dr. Özer Gürbüz, "O dönemde İzmir ve Denizli'deki merkezlerde hastalara tüp bebek tedavisi de uyguluyorduk. Çocuk sahibi olmak için ilk yöntem normal ilişki, ikinci yöntem aşılama ve tüp bebek son kullanılacak yöntemdir. O dönemde Kula'da çok başarılı hamileliklere imza attık. Doktorların tecrübeleri de bu noktada önemlidir. Bu tür tedavilerin başarılı olması için hastaların öncelikle doktorlarına güvenmeleri, inanmaları gerekmektedir. İnanmak başarıyı artırır. Sürekli negatif düşünen çiftlerde başarı şansı düşüyor" dedi.