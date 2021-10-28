Batıgöz’den Bakü’ye 10 milyon dolarlık yatırım

Dünya standartlarındaki hizmet kalitesini yaygınlaştırmak için birçok yatırıma imza atan Batıgöz Sağlık Grubu, 29 Ekim tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki yeni hastanesini hizmete açıyor. Yılda yaklaşık bir milyon hastayı sağlığına kavuşturduklarını dile getiren Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, 5 ülkede dünya standartlarında özel sağlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

29 EKİM'DE BAKÜ'DE AÇILIYOR

Hastanenin 10 milyon dolarlık bir yatırım maliyetine sahip olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Söyler, "29 Ekim'de, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği Cumhuriyet Bayramı gibi özel bir günde gerçekleştireceğimiz açılışın, hem Türkiye hem de Azerbaycan için hayırlı olmasını diliyorum. Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in "Biz bir millet, iki devletiz" sözünden de aldığımız ilhamla Batıgöz'ün 17 yıllık özel sağlık hizmeti deneyimini, kardeş ülkemiz Azerbaycan'la paylaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

MODERN VE KALİTELİ HİZMET

Bakü'deki yeni hastanenin tüm Azerbaycanlı hastalara modern ve kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamasını amaçladıklarını vurgulayan Söyler, "Batıgöz Sağlık Grubu ailesi olarak Türkiye'de İzmir, İstanbul, Manisa, İskenderun ve Batman'da yurt dışında ise Hollanda, Ukrayna, Romanya ve son olarak da Azerbaycan'da hastalarımıza hizmet veriyoruz. Batıgöz, toplamda 5 ülkede 12 merkezde, başta oftalmoloji olmak üzere 17 sağlık branşında hizmet sunuyor" ifadelerini kullandı. Op. Dr. Mehmet Söyler, Batıgöz Sağlık Grubu'nun 17 sağlık branşında, gelişmiş teknolojiyle sağlık hizmeti veren uzman hekimleri, deneyimli hemşireleri ve personelleriyle bin 400 kişilik bir kadroya sahip olduğu bilgisini verdi.

'YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'

2004'TEN beri deneyimli bir ekip, sürekli son teknolojiye adapte olma vizyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan Op. Dr. Mehmet Söyler sözlerine şöyle devam etti: "Kendimizi geliştirme isteğimiz ve hastalarımızın memnuniyetini düşünerek verdiğimiz kararlar sayesinde hızla büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz yurt içi ve yurtdışı yatırımlarımızı sürdürerek, Azerbaycan'da ve dünyanın birçok yerinde daha hastalarımızı kaliteli ve son teknoloji bir hizmetle buluşturabilmek. Batıgöz Sağlık Grubu olarak çıktığımız bu yolda güçlü adımlarla yürümeye ve dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz..."