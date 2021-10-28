Damar tıkanıklığı tedavisinde yaşam tarzı da değiştirilmeli

Özel Gaziemir Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici damar hastalığını belirlemede altın standardın koroner anjiyografi olduğunu söyledi. Anjiyografi ile damarlar görüntülendikten sonra kalp damar tıkanıklığı tespit edilen hastalara uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Dr. Hepçivici, "Bu tedavinin yanında hastanın mevcut yaşam şekli de değiştirilmelidir" dedi.

BİLİMSEL VERİLER

Anjiyografi ile damarlar görüntülendikten sonra kalp damar tıkanıklığı tespit edilen hastalara ilaç tedavisi (medikal tedavi), stent uygulaması veya bypass ameliyatı gibi tedavi yöntemlerin uygulandığını söyleyen Dr. Hepçivici, "Damar tıkanıklığı (koroner arter hastalığı) malesef kronik bir hastalıktır. Yani stentte takılsa, bypass ta yapılsa damarlar tekrar tıkanabilmektedir. Bizler hastaya stent ya da bypass operasyonu kararı verirken hastanın kişisel faktörlerini (ek hastalıkları, yaşı, kilosu...) anjiyosunda kaç damarının tıkalı olduğunu, damar yapısını, darlığın yapısını, şeker hastalığı olup olmadığını değerlendirerek hasta için en sağlıklı ve o nu tekrar tıkanıklık yaşamadan en uzun süre idame ettirecek tedavi yöntemini bilimsel veriler ışığında seçmeye çalışırız" dedi.

DİYET UYGULANMALI

Hastanın hangi tedavi yöntemini istediğinin de önemli olduğunu kaydeden Dr. Hepçivici, "Hastaya gerekli bilgiler verildikten sonra tedavi yönteminin hasta ile birlikte tartışılıp seçilmesi daha doğrudur. Tedavi sonrası damar açıklığının sürdürülebilmesi için düzenli hekim kontrolü, sigaranın bırakılması, ilaçların düzenli kullanılması, yaşam tarzı değişikliği çok önemlidir" dedi.

DOKTORA DANISILMALI

HASTANIN kendine en uygun şekilde spor yapmasının önemini vurgulayan Dr. Hepçivici, "Burada iş hekimlere düşüyor. Nasıl spor yapacaklarını, hangi aletleri ne kadar kullanacaklarını bir kardiyoloji uzmanı belirlediği takdirde spor yapmalarında herhangi bir sakınca yok. Spor merkezlerinde çıkarılan programları hastalar uygulamamalı, mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar. Tüm bunların yanı sıra hasta diyetine de özen göstermelidir" diye konuştu.