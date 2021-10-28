Gaziemir Bebek Akademisi’nde tarama günleri

Gaziemir Bebek Akademisi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Gelişim Tarama Günleri Zen Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi işbirliği ile tamamlandı. Dezavantajlı bölgelerden yoğun başvuru alan tarama günlerinde online ücretsiz ebeveyn danışmanlığı yapılarak destekte bulunuldu.

GERİLEME YAŞANDI

Gaziemir Bebek Akademisi Kurucu Müdürü ve projenin mimari Deniz Amiral 8 yıl önce yola çıkış sebeplerinin bu yıl vefat eden annesi Mehtap Ağırtaş'ın 'Her çocuk ayrı bir renk, Gökkuşağı böyle oluşur' sözü olduğunu ve bu cümle sayesinde binlerce çocuğa ulaştıklarını belirterek, "Pandemi sebebiyle yaşanan sosyal beceri ve duygusal olgunluk alanlarına yoğunlaşıldı. Bu süreç içerisinde çocukların akranlarından okul ortamından sosyal çevreden uzaklaşması tüm beceri alanlarında gerilemelere sebebiyet vermektedir" diye konuştu.

OKULLA BULUŞMALILAR

Gerekli önlemler alındıktan sonra çocukların mutlaka okul ile buluşması gerektiğini söyleyen Deniz Amiral, yaygın gelişimsel bozukluk ve otizm tanılarının bu süreçte çok fazla arttığını ve yeni nesil için telafi edilemeyecek Bir kayba sebebiyet vereceğini ekledi.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ZEN Rehberlik Ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Aile Danışmanı B. Banu Geboloğlu ise sosyal becerilerin kısıtlandığı bu zor dönemde çocukların akranlarıyla daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini, pandemi sürecinde aile içi değişen dengelerin ertelenmeden çözüme ulaştırılması gerektiğini ve sağlıklı aile kavramının ülkemiz ve gelecek nesiller için çok önemli olduğunu söyledi.