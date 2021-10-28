Gözdeki sinsi tehlike ’Glokom’a dikkat!

Glokomun ya da halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonunun erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde görme kaybına kadar varabilen sinsi bir hastalık olduğunu belirten Özel Gazi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. M. Selçuk Dayı, "Çok sinsi ilerleyen bir hastalık olan glokom görme alanını dıştan içeri doğru daraltır. En bilinçli insanların bile bu kaybı fark etmesi oldukça zordur. Bu nedenle özellikle hastalığın daha sık görüldüğü 40 yaş ve sonrasında rutin göz muayenesi hastalığın erken teşhisi ve tedavisi açısından önemlidir" diye konuştu.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Göz içi basıncı yüksekliği saptanan hastaların ya da görme sinirinde glokom bulguları olan kişilerde görme alanı, pakimetri ve sınır lifleri analizi yapmak hastalığın erken teşhisi için önemli olduğunu belirten Op. Dr. M. Selçuk Dayı, "Glokomda görme sinirinde oluşan tahribat kalıcıdır. İlerleyen yaş, ailede glokom öyküsü, sigara kullanımı, diyabet, miyopi, uzun süren kortizon tedavileri, göz yaralanmaları ve migren riski artıran faktörlerden bazılarıdır. Bu özelliklere sahip kişilerin glokom yönünden göz muayenelerini yılda 1 kez yaptırmaları erken teşhisi kolaylaştırır" diye konuştu.

TEDAVİ ALTERNATİFLERİ

Son dönemlerde geliştirilen bazı ilaçların göz tansiyonunu büyük ölçüde kontrol altına aldığını söyleyen Op. Dr. Selçuk Dayı, "Glokom tanısı alan kişilerde ilaç kullanımı süreklidir. Yani ilaçlar kullanıldıkları süre boyunca göz içi basıncını düşürmektedirler. Zaman içinde bazı ilaçlara karşı direnç gelişebilir. Bu yüzden hekim kullanılan ilaçları düzenli aralıklarla değiştirerek oluşabilecek yan etkileri önler. Eğer ilaçlarla tedavi de başarı sağlanamıyorsa lazer uygulamaları ve cerrahi tedaviler tercih edilebilir" diye konuştu.

TEDAVİ ÖMÜR BOYU SÜRER

GLOKOM tanısının sadece göz tansiyonu ölçümü ile değil, göz hekiminin uygun göreceği bazı diğer muayeneler ve tetkikler sonucunda konulduğunu kaydeden Op. Dr. Dayı, "Glokom tanısı bir kez konulduktan sonra tedavi ömür boyu sürer. Glokom tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavide amaç ilerleyici olan bu hastalığın durdurulması yada oluşabilecek körlüğün engellenmesidir" dedi.