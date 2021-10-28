Omega 3 kalp sağlığı için faydalı

ÖZEL Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, "Bilim dünyasında, omega 3 içeren gıdaların tüketiminin kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olduğuna dair fikir birliği olduğunu belirterek, "Balıklar ve deniz mahsülleri, sert kabuklu yemişler, yeşil yapraklı sebzeler ve tohumlar zengin omega 3 kaynağıdır ve diyette bulundurulmalıdır" dedi.

EPA YAĞ ASİDİ

Omega 3 takviyelerinde farklı sonuçlar açıklayan binlerce yayın olduğunu söyleyen Dr. Berilğen, "Bu çalışmaların bazılarında kalp hastalığından korunma açısından hiçbir yarar bulunmazken bazılarında omega 3 takviyesi ile yarar sağlanmıştır. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma sonrası bu çelişkili sonuçlara önemli ölçüde açıklık getirilmiştir. Sağlıklı bir bireyde omega 3 içeren takviyelerin düşük dozlarda tüketimi pek yarar sağlamamaktadır. Omega 3 takviyesi kullanılacaksa yüksek dozları önerilmektedir. Piyasadaki birçok ticari ürün oldukça düşük dozlarda omega 3 içerir. Omega 3 kavramı birçok alt bileşen içerir. Omega 3 kapsülü adı altında satılan bir çok üründe farklı miktarlarda EPA, DHA gibi yağ asitleri bulunur. Kalp sağlığı açısından yararlı omega 3 yağ asidi EPA'dır. DHA gibi diğer yağ asitleri EPA'nın olumlu etkilerini azaltır. EPA'nın kalp sağlığı açısından olumlu etkileri de yüksek dozları ile mümkün. (Sabah- akşam 2 gr, toplam 4 gr). Bu nedenle piyasada yaygın olarak bulunan düşük dozlarda ve saf olmayan ürünler tercih edilmemeli" dedi.

Dr. Berilğen, "Haftada 2-3 gün balık ve deniz mahsulü tüketimi zengin omega 3 yağ asitleri de dâhil içeriğiyle kalp damar sağlığı açısından yararlıdır. Kirlenme nedeniyle balık ve deniz mahsulleri civa başta olmak üzere birçok zararlı maddeye maruz kalabilir" dedi ve ekledi: "Civa birikimi fazla balık ve deniz mahsullerinin tüketimi başta gebeler olmak üzere insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Zararlı madde birikimi balık tüketimi açısından engel olmamalıdır. Önemli olan sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeyde oldukça düşük civa birikimi olan balık ve deniz mahsullerinin tanınması ve tüketilmesidir. Civa gibi zararlı maddelerin az miktarda bulunduğu, omega 3 yağ asitlerinden zengin balık ve deniz mahsulleri tercih edilmelidir. Kesin bir kural olmamakla birlikte daha büyük boyuttaki ve dipte beslenen balık ve deniz mahsüllerinde daha fazla ağır metal bulunmaktadır. Ağır metal maruziyeti tüketim miktarı ile doğrudan ilişkilidir."

GEREKSİZ KULLANMAYIN

Omega 3 takviyelerinin her bireyin kullanması gereken ürünler olmadığını belirten Dr. Berilğen, "Trigliserid yüksekliği olan hastalar ve yararları net şekilde gösterilmiş diğer kolesterol ilaçlarını kullandıktan sonra halen riskli görülen kalp ve damar hastaları dışında kullanımları yoktur. Gereksiz kullanımları kanamaları ve kalp ritim bozukluklarını tetikleyebilir" dedi.

ZENGIN OMEGA 3 KAYNAKLARI



BALIKLAR: Somon, sardalya, alabalık, uskumru, ton balığı vb.

DENİZ Mahsülleri: Midye, istridye vb.

SERT Kabuklu Yemişleri

YEŞİL Yapraklı Sebzeler: Semizotu, fesleğen vb.

TOHUMLAR: Chia, keten tohumu