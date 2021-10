Uçar’dan İzmir’de kuşlara özel klinik

Veteriner Hekim Burak Uçar tarafından İzmir'de sadece kuşlara hizmet veren veteriner kliniği hayata geçirildi. Kuşlara yönelik her türlü tanı ve tedavinin yapıldığı klinikte ileri sistemlerle donatılmış yoğun bakım üniteleri de bulunuyor. Veteriner Burak Uçar, "Tamamen kuşlara yönelik hizmet verdiğimiz kliniğimizi İzmir'e kazandırmaktan dolayı mutluyum" dedi.

HEP İLGİMİ ÇEKMİŞTİ

Neden kuş veterineri olmak istediğini anlatan Uçar, "Hayatım boyunca hayvanlarla iç içe oldum. Saf sevgi dolu bu canlılar ile mükemmel anılarım var. Özellikle bu sebeple Veteriner Fakültesine gitmek istedim. Van 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Fakülte hayatımın başında kanatlılar ilgimi çekiyordu. Kuşlar ile ilgili konuların çoğu seçmeli dersti. Zorlayıcı oldukları için seçen öğrenciler çok azdı. Bu sebeple hep diğer arkadaşlara ricacı olarak zorla bu dersleri açtırdık. Kanatlı anatomisinden başlayarak egzotik hayvan hastalıklarına kadar hepsi seçmeli derslerdi. Belirli sayıda istek olmazsa açılmıyordu. Hocalarımız bizim gayretimizi görünce bize destek oldular.

Gerek egzotik hayvanlar gerek yaban hayvanları olsun bir çok alanda ciddi tecrübelerimiz öğrenci iken başladı. Baykuş ameliyatları yada egzotik türlerde müdahaleler bizim için anlaşılır hale geldi. Hocalarımızdan yaban hayata ve bize ciddi destekleri olan cerrahi anabilim dalındaki Prof. Dr. Loğman Aslan önderliğinde kuşlarda yapılmaz denilen çok fazla ameliyat yaptık. Üniversite zamanında başlayan yurtdışındaki akademik ve

kuş veterinerleri ile bağlantılarımız daha sıkı hale geldi. Bu bağlantılar ile cerrahi, dahiliye, dermatoloji, bakteriyoloji ve bir çok alanlarda bilgi paylaşımlarımız artarak devam etti" dedi.

HAYALİM GERÇEK OLDU

Üniversite sonrası her zaman sadece kuşlar için bir klinik açma hayali olduğunu belirten Veteriner Uçar, "Bunu anlatırken insanların bu fikrimi garip bulduğunu fark ettim. Hayallerimde her zaman bir yeri vardı ve kafamda tasarlıyordum. Kanadı kırık bir kuş ya da müdahale edilecek bir canlı maalesef ölüme terkediliyordu. "Neden olmasın" dedim. Uzunca bir süre İzmir'de bir klinikte Kuş Veterineri olarak hizmet verdim. Fakat kedi ve köpek kliniğinde kuş bölümü açmıştık. Bir yanda kuşlar diğer yanda kediler kalıyordu. Her kedi sesinde irkilen bir hasta düşünün. İstediğime bir adım yaklaşmış olsam da hayalim bu değildi. Bir çok klinikte artık kedi ve köpeklerin muayene odaları bile ayrı olması gerektiği bilinirken kuşları kedilerin yanında bakmanın hatalı olduğunun farkındaydım. Buradan ayrılıp sıra dışı bir kararla sadece kuşlar için bir klinik açma kararı aldım. Tamamen kuşlar için tasarlanan ve sadece kuşların bakıldığı bir kliniği İzmir'e kazandırdık" dedi.

BILIMSEL YAKLASIMLAR

KUŞ bakımı ve sağlığı ile ilgili bilinen bir çok yanlış bilgiyi düzeltmeye kendini adadığını kaydeden Uçar, "Sosyal medya hesaplarımızda sürekli bilgi paylaşımları yapıyoruz. Benim muhabbet kuşum Ege 18 yaşını bitiriyor. İnsanlar bunu duyunca şaşırıyorlar. Ülkemizde imkansız gibi görülen sadece kuşlar için bir klinik açmayı başarmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim ve bu alanda ilklerden olmak çok güzel bir duygu oldu" dedi.