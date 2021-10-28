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Haberler Sağlık Vajinismus tedavisi için cerrahi yöntemler

Vajinismus tedavisi için cerrahi yöntemler

Op. Dr. Neslihan Gürbüz, “Vajinismusta ancak doğru ve bilimsel yöntemlerle sonuca ulaşmak mümkündür” diye konuştu

Vajinismus tedavisi için cerrahi yöntemler

28.10.2021

Vajinismus, toplumun önemli bir kesimini etkileyen bir sorun. Bazı durumlarda vajinismus tedavisi için cerrahi yöntemlerin vajinismus sorununu tamamen çözebildiğini belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Kızlık zarı, vajina ve dış genital alan (vulva) ile ilgili daha çok doğuştan veya nadiren de sonradan ortaya çıkan problemler cinsel ilişkinin yaşanmamasına neden olabilir" dedi.

DOĞUŞTAN OLABİLİR
Vajinismus öncesi jinekolojik değerlendirmenin önemine değinen Op. Dr. Gürbüz, "Kızlık zarı ve vajina ile ilgili doğuştan gelen anatomik (yapısal) problemler veya sonradan ortaya çıkan fiziksel engeller cerrahi yollarla düzeltilmelidir. Aksi taktirde bu hastalara gereksiz yere psikolojik tabanlı cinsel terapiler zaman kaybı yaşatacaktır" diye konuştu.

BASİT BİR OPERASYON
Kızlık zarına ait sorunların vajinismusa sebep olan sık organik nedenler arasında olduğunu kaydeden Op. Dr. Gürbüz, "Kızlık zarının normalden kalın sert ve yüksek oluşu (yüksek kanallı hymen) cinsel birleşmeyi olanaksız hale getirir. Maalesef pek çok hasta bu tür probleme sahip iken ve bu tür bir sorunun tek tedavi seçeneği basit bir cerrahi operasyonken gereksiz yere aylarca psikoterapilerle maddi ve manevi yıkıma uğramaktadır" dedi.

HEKIM TECRÜBESI ÖNEMLI
"VAJİNİSMUS tedavisi için kızlık zarının alınması veya kızlığın kesilmesi operasyonları tecrübeli hekimlerce yapılmalıdır" diyen Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Böylece çözüm süreci oldukça kısalacaktır. Vajinismusta, ancak doğru ve bilimsel yöntemlerle sonuca ulaşmak mümkündür" diye konuştu.

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