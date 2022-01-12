Belde kanal darlığı yaşam kalitesini bozuyor

OMURGADA yer alan boşlukların daralması ile meydana gelen belde kanal darlığı (Lomber spinal stenoz) hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalık hakkında bilgi veren Özel Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Zengin, "Disklerin yaş ilerledikçe sıvı miktarını kaybetmesi omurlara olan taşıma desteğini azalttığı gibi yer değiştirerek omurilik ve sinirlerin geçtiği kanallara doğru yaptığı bası kanal daralmasına sebebiyet verebilir.

AĞRI VE UYUŞUKLUK

BİR diğer sebep ise omurganın yapısındaki eklemlerin büyümesi sonucu omurilik ve sinirlerin geçtiği kanalda darlık oluşmasıdır. Her hastada belirti ve bulgu göstermeyeceği gibi ilerlemiş bel kanal darlığında bel ve sırt ağrısı bacaklarda ağrı uyuşukluk ve kramp çok nadiren bağırsak ve mesane rahatsızlıklarına da sebebiyet verebilir" diye konuştu.

İLAÇ İLE DÜZELEBİLİR

İLAÇ tedavisinin başarılı sonuçlar verdiğini kaydeden Op. Dr. Serkan Zengin, "Uzun mesafe yürüme veya ayakta kalma ile bel ağrısı veya bacak ağrısı uyuşması gibi benzer belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumdaki hasta oturma, eğilme veya çömelme ile geçici bir rahatlama sağlayabilir. Belde kanal daralması tanısı hekimin alacağı hasta öyküsü fizik muayene ve röntgen tomografi veya mrg gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konulabilir. Tedavide ilaç ve takip yöntemleriyle hastalığın düzelme şansı oldukça yüksektir. İleri düzeyde darlık ve şiddetli ağrısı olan hastalarda 3-6 aylık konservatif tedaviye yanıt alınamadığı zaman cerrahi tedavi yöntemi düşünülmektedir"