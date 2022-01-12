Kansere karşı etkili besinler

Kanser oluşmasında, alkol ve sigaranın yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıkları da büyük rol oynuyor. Peki hatalı beslenme alışkanlıklarından vazgeçerken, sağlıklı ve dengeli bir beslenme için ne yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte kanserle savaşta vücut direncini artıran önemli besinler:

TAM BİR PROTEİN DEPOSU

● BAKLAGİLLER: Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ile soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem iyi birer bitkisel protein kaynağı hem çok iyi bir posa kaynağı hem de içerdikleri fitokimyasallar sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.

● BALIK: Omega3 yağ asitlerinin tümör oluşumunu geciktirdiği ile ilgili çalışmalar mevcut. Sardalya, uskumru, somon, kalkan, ringa ve ton balığı omega 3 açısından zengin balıklardan. Kanser riskini düşürmek için haftada en az 2 porsiyon balığı beslenme planınıza mutlaka ekleyin.

● ÇAY: Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Kanser riskini düşürmek için herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 1-2 fincan yeşil çay veya 3-4 fincan siyah çay tüketebilirsiniz.

● SEBZE VE MEYVELER: Karotenoidler, vücutta oluşan ve dışarıdan alınan kanser yapıcı reaktif türlerini etkisizleştirerek kanserin oluşum riskini azaltıyorlar. Karotenoidler koyu turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı sebze ile meyvelerde bulunuyor. Bal kabağı ve tatlı patates en zengin karotenoid kaynağıdır.

RİSKİ AZALTIYORLAR

● MOR VE KIRMIZI BESİNLER:

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, dut, üzüm, kızılcık, kiraz ve vişne gibi üzümsü meyveler, vücut hücrelerini serbest radikal hasarından koruyan bileşikleri önemli miktarda içeriyorlar. Bu sayede de kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engelliyorlar.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

● KURUYEMİŞLER: Ceviz, fındık, fıstık, badem, brezilya fıstığı ve kaju fıstığı gibi sert kabuklu kuru yemişler az hacimde çok enerji ve protein içeriyor. Sert kabuklu kuru yemişler magnezyum, selenyum ve E vitamini gibi antioksidan özelliği olan vitamin ile minerallerin mükemmel kaynağını oluşturuyor. Antioksidanlar kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engellemek için vücudumuzun yararına çalışıyor.