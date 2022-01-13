Baş dönmesini ciddiye alın

Kulakların duyma görevinin dışında dengenin sağlanmasında da önemli rol oynadığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Baş dönmesi, kulakta çınlama, basınç artışı ve kulakta tıkanma hissi iç kulaktaki denge sisteminin etkilendiğini gösterir. Bu belirtilerin hafife alınması zamanla işitme organının zarar görmesine neden olabilir. Denge sistemini etkileyen nedenler duymanın da etkilenebileceğinin göstergesidir. Bu nedenle baş dönmesi hastaları kulak burun boğaz hekimlerince ayrıntılı değerlendirilmeli" dedi. Kulağa zarar veren durumlardan da bahseden Doç. Dr. Yıldırım, yüksek ses ve gürültü, kulak temizleme çubukları, cep telefonu, sigara, hijyenik şartlar sağlanmadan yapılan piercingin kulaklara ciddi zarar verdiğini anlattı.

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