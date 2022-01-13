Göz kapağı şekil bozukluklarına dikkat

Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Opr. Dr. Kaan Okan Erdem hastaların çoğu zaman fark edemedikleri ve sonuçları körlüğe kadar ulaşabilen göz kapağı şekil bozuklukları hakkında önemli bilgiler verdi. Göz kapağı bozukluklarının genellikle içe dönük ya da dışa dönüklükten meydana geldiğini söyleyen Opr. Dr. Erdem, "İçe dönüklük entropium, dışa dönüklük ise ektropium olarak adlandırılır. Göz kapağı içe döndüğü dönem kirpikler korneaya, yani göze battığı için göz kapağındaki bozukluk önce sulanmaya, zaman içerisinde korneada bulanıklığa neden olabiliyor. Eğer bir göz doktoru tarafından muayene ve tedavi edilmezse sonuçları körlüğe kadar ulaşabiliyor" dedi.

MUAYENEDE TESPİT

İlk belirtilerin sulanma ve kapaktaki gözle görülür şekil bozuklukları olduğunu kaydeden Opr. Dr. Erdem, "İçe dönüklükte kanlanma, batma hissi bu rahatsızlığın belirtilerindendir. Muayene esnasında hastadan gözlerini açıp kapatmalarını istiyoruz. Hasta güçlü şekilde gözünü kapattığında alt göz kapağında içe dönüklük gözlemlenebiliyor. Nadir de olsa bu içe dönüş üst göz kapağında da olabiliyor. Rahatsızlık göz hekiminin muayenesi esnasında fark edilebildiği için hekimin bu konuda yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olması önemli" dedi.

ÖNEMSENMİYOR

Göz kapağı şekil bozukluklarının riskleri hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Erdem, "Kirpikler korneaya battıkça korneada bir leke oluşuyor. O leke zaman içerisinde büyüyüp kornea tabakasını matlaştırıyor. Bazı hastalarda bu durum görme kaybına kadar yol açabiliyor. Ayrıca gözde enfeksiyonlar da oluşabiliyor. Hasta, ilk dönemde durumu yalnızca gözde sulanma olarak algıladığı için önemsemiyor. Zaman içerisinde batma hissi ve görmede bulanıklık da devreye giriyor" diye konuştu.

RAHAT TEDAVI IMKANI

RAHATSIZLIĞIN tedavisi hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Erdem, "Bu rahatsızlığın ilaçla ya da damla ile tedavisi yoktur. Cerrahi tedavi ile hastaların rahatsızlıkları giderilebilir. Ameliyat genellikle lokal anestezi ile gerçekleştirilir, kimi durumlarda genel anestezi tercih edilebilir. Ameliyat 45 dakika ile 1 saat arası sürer. Hastanın durumu operasyon sonrasında yeterince iyiyse gün içinde evine gidebilir. Kimi zaman hastaların gözünün kapanmasına gerek duyulmaz. Bölge estetik dikişlerle onarıldığı için iz kalmaz. Ameliyat esnasında yapılan iç dikişler zaman içinde kendiliğinden yok olur" dedi.