Körlüklerin yüzde 5’inin nedeni Diyabetik Retinopati

Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Karagöz diyabetik retinopatinin dünyada çalışan nüfus içinde en önemli körlük nedenlerinden biri olduğunu belirterek, "Dünya genelindeki 37 milyon körlüğün yüzde 5'inin diyabetik retinopatiye bağlı olduğu bildirilmektedir" dedi. Opr. Dr. Uğur Karagöz, "Diyabet tanısı konanlar mutlaka göz doktoruna başvurmalıdır" diye konuştu.

DETAYLI MUAYENE ŞART

Diyabet tanısı alan her hastanın tanı konar konmaz mutlaka göz hekimine başvurmaları gerektiğini Opr. Dr. Uğur Karagöz, "Özellikle sık karşılaşılan Tip 2 diyabet tanısı alan her hastada en az 5 yıldır hastalık mevcut kabul edilmekte, bu duruma 'gizli şeker' dönemi adı verilmektedir. Hastalar göz hekimi tarafından göz bebeği büyütülmesi için damlalar damlatılarak gözdibi muayenesinden geçirilmeli, gerekli görüldüğünde 'optik koherens tomografi (OCT)' ve 'gözdibi anjiyografisi- floresein anjiyografi (FFA)' tetkikleri yapılmalıdır" dedi.

Diyabetik retinopatinin belirtileri arasında uzak ve yakın görmede azalma, bulanık ve eğri büğrü görmenin bulunduğunu belirten Opr. Dr. Uğur Karagöz, "Göz tansiyonu gibi bazı ek hastalıklar eşlik etmediği sürece diyabetik retinopatide ağrılı görme kaybı oluşmaz. Ancak hastalığın bu belirtiler gelişmeden önce saptanması, tedavinin etkinliği ve görmenin uzun süre korunması için çok önemlidir. Genel olarak diyabetik retinopatide erken dönemde retina tabakasında küçük kanamalar, sızıntılar ve ayrıntılı göz dibi muayenesinde saptanan damar değişiklikleri söz konusudur. Erken dönem diyabetik retinopati; düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere 3 farklı türe ayrılır" dedi.

SEKER KONTROLÜ ÖNEMLİ

EĞER hasta kan şekeri kontrolünü iyi yapamaz ve beraberinde kol tansiyonu ve kolesterol yüksekliği gibi durumlar da eşlik ederse, yıllar içinde diyabetik retinopati geç dönem hastalığa kadar ilerleyebilmektedir diyen Opr. Dr. Uğur Karagöz, "Bu evrede ciddi görme kayıpları yaşanmaktadır. Genellikle göze ilaç enjeksiyonları ve lazer tedavilerinin yanı sıra göz içindeki kanamaların ve göz içi sıvısının boşaltılması ve retina tabakasındaki ayrılmaların düzeltilmesi amacıyla 'vitrektomi' adı verilen ameliyatın uygulanması gerekli olabilmektedir. Bu ameliyat lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilmekte olup, beraberinde mevcut katarakt da alınabilmekte ve göz içine yapay göziçi merceği yerleştirilmektedir" dedi.

GÖRME FONKSİYONU KORUNABİLMEKTEDİR

TEKNOLOJİK açıdan karmaşık sistemler ve retina konusunda uzman olan hekimlerle uygulanabilen vitrektomi ameliyatı sonuçlarının, görmenin korunması açısından yüz güldürücü olabileceğini söyleyen Karagöz, "Diyabetik retinopati, günümüz dünyasında diyabetin artması ile birlikte giderek artan oranda görülmekte ve yeni teknolojik gelişmelerle hastalık tam olarak tedavi edilemese de görme fonksiyonu uzun dönem korunabilmektedir" ifadeleri kullandı.