Pandemide kış depresyonu arttı

Kış depresyonu; mevsimsel geçişlere bağlı olarak güneş ışığındaki azalmayla beraber görülen bir depresyon. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nden Uzman Psikolog Cansu İvecen Zakiroğlu, kış depresyonunun yaşam kalitesini bozabildiğini belirterek, "Alacağımız bazı önlemlerle kış depresyonuyla başa çıkmamız mümkün olabiliyor" dedi.

Uzman Psikolog Zakiroğlu, kış depresyonuyla baş etmenin yollarını anlattı:

DUYGULARINIZI ANLATIN: Aileniz ve arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşın. Anlaşıldığınızı hissetmek kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

GÜN IŞIĞI ÖNEMLİ: Gün ışığı seretonin salgısının artmasına yardımcı oluyor. İş yaşamında öğlen aralarında, okul yaşamında teneffüslerde, evdeyseniz müsait olduğunuz zaman aralıkla rında her gün açık havada zaman geçirin.

BESLENME DÜZENİNİ BOZMAYIN: Depresyon döneminde karbonhidrat ve şekerli gıdaların tüketimi artıyor. Bu da, kişiyi yorgun ve halsiz hissettiriyor.

SPORU İHMAL ETMEYİN: Sporun psikolojiye olumlu etkileri var. Yorgun olsanız dahi düzenli spor yapmaya gayret edin.

OLUMSUZ İÇERİKLERDEN UZUN DURUN: Pandemide vaka kaygılar, olumsuz olayların televizyonlarda yayınlanması

depresif dönemdeki kişiler için tetikleyici olabilir. Bu nedenle sizi olumsuz etkileyen içeriklerden uzak durun.

HAFTALIK PLAN YAPIN: Eskiden keyif aldığınız etkinlikleri isteksiz dahi hissetseniz yapmaya gayret edin. Bunun için kendinize haftalık bir plan oluşturun.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT: Depresyon öncesindeki uyku düzeniniz nasılsa bu dönemde de o saatlerde uykuya hazırlık yapın. Odanızın karanlık olması da melatonin salgılanması nedeniyle çok önemli.