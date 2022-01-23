Baran’ın kalbindeki delik kapalı yöntemle kapatıldı

İzmir'de yaşayan ve 17 günlükken aort atardamarında oluşan tıkanıklık nedeniyle açık kalp ameliyatına alınan 3 yaşındaki Baran Mirza Bayyiğit'in devam eden kalbindeki delik problemi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin ve ekibi tarafından kapalı yöntemle yapılan girişimle kapatıldı. Baran Mirza'nın anne ve babası Nagehan ve Tahir Bayyiğit, "Oğlumuz doğduğunda morarma olduğunu fark ettik. Yapılan incelemeler sonucu aort damarında tıkanıklık olduğu söylendi, 17 günlükken açık ameliyata alındı. Daha sonra kalbinde 9 mm büyüklüğünde bir delik saptandı. Bu aşamada yolumuz Prof. Dr. Nazmi Narin ile kesişti. Nazmi hocamız oğlumuza kapalı yöntemle gerçekleştirdiği bir operasyon ile kalbindeki deliği onardı. Bir gün sonra taburcu olduk. Çocuğumuz şu an oldukça sağlıklı. Operasyon öncesi var olan iştahsızlık, yorgunluk, yorulma ve gece terlemesi tamamen düzeldi. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür deriz" dedi.

"GAYET SAĞLIKLI"

Operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Nazmi Narin, "Hastamız iki karıncık arasındaki delik nedeniyle takip ettiğimiz bir hastaydı. Ancak hastanın geçmişi de önemliydi. 17 günlükken aort damarlarında bir tıkanıklık tespit ediliyor, ameliyat oluyor. Başarılı bir operasyon oluyor ancak var olan delik devam ediyor. Bu durum beraberinde sorunları da getiriyor. Çabuk yorulması, sık enfeksiyon yaşaması, kilo alamaması gibi olabilecek sorunlar bunlar. Bu tür hastalarda 3 yaşına kadar beklemeyi tercih ederiz. Ciddi bir enfeksiyon oluşturmuyorsa takip ederiz. Ancak bazı durumlarda da tedavi edilmesi gerekir. Hastamızın kalbindeki deliği kapalı yöntem dediğimiz kasıktan girerek kapattık. Hastanın kalbiyle tam uyumlu olarak çalışmaya devam ediyor. Şu an gayet sağlıklı. İstediği gibi oynuyor ve yaşamına devam ediyor" dedi.