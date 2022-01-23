‘Diz Protezi Implantları’ ile konforu yakalayın

Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ruşen Demir, son 20-30 yılda tıptaki önemli ve güzel gelişmelerden birinin de eklem implantları olduğunu belirterek, "Özellikle diz ve kalça protezleri ileri derecede hareket kısıtlılığı olan, yaşam kalitesi bozulmuş insanlar için hayat kurtarıcı olmuştur" dedi.

"UYUM KOLAYLAŞIYOR"

Diz protezi olmuş kişilerin normal hayata adaptasyonunun kolaylaştığını belirten Opr. Dr. Demir, "Hastalarda ağrıyan dizler birinci şikayet; yürümede zorlanma, hatta ağrısız adım bile atamama ikinci şikayet ve üçüncüsü de gece uyumada zorluk izliyor. Hastalar haklı olarak ameliyattan sonra tüm bunların ortadan kalkmasını istiyorlar. Geç kalınmadan olunan bir ameliyatla çok büyük oranda bu istekler gerçekleşiyor" dedi.

Hastaların spinal ve epidural kombine anestezi ile ameliyat edildiği için ameliyattan sonra çok ağrı duymadan rahat bir gece geçirdiklerini ifade eden Opr. Dr. Demir, "Aynı gece fizyoterapistlerimiz tarafından CPM aleti ile dizini bükmeye başlıyor. Kendini iyi hisseden hastalarımız aynı gün yürütülüyor. Tuvalete kendisi gidebiliyor. 3'üncü gün sonunda dizini 100-110 derece bükecek hale gelip taburcu oluyor. Evde egzersizlerini yapmaya devam ediyorlar. 15'inci gün kontrolünde dikişleri alıp fizik tedavi ve rehabilitasyona yönlendiriyoruz. Tek taraflılarda 4 haftanın sonunda, iki dizden ameliyat olanlarda 6'ncı haftanın sonunda hastalar kendi kendilerine yetecek hale gelmiş oluyor" dedi.

ÖMRÜ KAÇ YIL?

HASTALARIN bir diğer merak ettiği konu ise bu protezlerin ömrü olduğunu söyleyen Opr. Dr. Ruşen Demir, "Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar yol göstericidir. Örneğin Ranawat ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada total diz protezi sonrası 15 yılda protezin dizde işlevsel ve sağlam kalma oranını yüzde 95, 21 yıl sonunda ise yüzde 91 olarak bulmuşlar. Protezde bir gevşeme, enfeksiyon olmadığı sürece o sizi rahat ettirmeye devam edecektir" dedi.