Kolesterol ilaçlarıyla ilgili bilinmeyenler

KAN kolesterol seviyesinin yüksek olmasının kalp damar hastalığı ve inme riskinin artmasına neden olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Dr. Uğur Hepçivici, "Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, genetik faktörler ve yaş kan kolesterol seviyesinin artmasına sebep olan başlıca faktörlerdir. Statin grubu ilaçlar olarak bilinen kolesterol düşürücüler kardiyolojide sık kullanılan ilaç gruplarındandır" dedi. Dr. Hepçivici, yan etkileri konusunda sıkça tartışmalara neden olan bu ilaçların kansere sebep olabileceği konusunda oluşan endişelerle ilgili merak edilenler hakkında bilgiler verdi.

DOKTORUNUZ KARAR VERİR

STATİN grubu ilaçların kolesterol seviyesini düşürdüğünü ve kardiyovasküler olay geçirme oranlarını azalttığını belirten Dr. Hepçivici, "Geçmişte yapılan hayvan çalışmalarında kanserin büyümesini teşvik edebileceğini gösteren bulgulara rastlanması bu konuda endişelere neden olmuştu. Ancak insanlardan elde edilen çalışmalarda sonuçlar kanser gelişiminin arttığı yönünde değildi" diye konuştu.

DR. Hepçivici, "Statin kullanan hastalarda daha az prostat kanseri görüldüğü, meme, kolon, böbrek ve akciğer kanseri tanısı sonrası daha uzun bir yaşam sürdükleri şeklinde olmuştur. Bu sonuçlar statin grubu ilaçların kanseri önleme ve ilerlemesini yavaşlatma konusundan fikirler verse de kesin bir yargıya varmak için daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu ortada" dedi ve ekledi: "Yaşam tarzını değiştirerek sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigarayı bırakma, yeterli uyku, stresle baş edebilme gibi yetenekler geliştirmek hem kalp sağlığınızı korumada hem de kansere yakalanmanızı engellemede etkili yoldur. Kolesterol yüksekliği kalp damar hastalığına yakalanma ve kalp krizi riskinizi arttırır. Kalp doktorunuz sizinle ilgili detaylı verileri elde ettikten sonra ilaçlara başlama konusunda en doğru kararı verecektir."