Kolon ve rektum kanserinde etkili tedavi

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karagülle, toplumda sık görülen kolon ve rektum kanserleriyle ilgili bilgi verdi. Op. Dr. İbrahim Karagülle, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsaklara kolon adı verildiğini belirtti ve ekledi: "Ülkemizde kolon ve rektum kanserleri kanser sıklığı olarak akciğer ve memeden sonra 3. sırada yer alır. Dolayısıyla sık görülen bir kanser tipidir. Kolon ve rektum kanserlerinin başlıca belirtilerinin kabızlık, makattan kanama, tekrarlayan ishal, kansızlık, büyük abdest yaptıktan sonra rahatlayamama, kanlı büyük abdest, dışkının kalem gibi incelmesi ve sümüksü görünüm olması ve bağırsak alışkanlıklarında değişmedir" dedi.

TETKİKLER YAPILMALI

Op. Dr. Karagülle, "Risk faktörleri ileri yaş, ailede kolorektal kanser öyküsü, lifli gıdalardan fakir beslenme, işlenmiş ve hazır gıdaları çok tüketme, kişilerde iltihabi barsak hastalığının varlığı, önceden tespit edilmiş poliplerin varlığı, şişmanlık, sigara ve alkol tüketimi olarak sayılabilir" dedi. Erken teşhis etmenin yegane yolunun risk faktörüne sahip kimselerin belli aralıklarla dışkıda gizli kan tetkiki ve kolonoskopi yaptırılması olduğunu söyleyen Op. Dr. Karagülle, "Risk faktörüne sahip olmayan bireylerin 50 yaşından sonra 3 yılda bir tetkikleri yaptırması önerilir. Risk faktörü olanlar ise daha sık bu tetkikleri yaptırmalı" dedi.

TEMEL TEDAVİ

KOLOREKTAL kanserlerde temel tedavinin cerrahi olduğunu söyleyen Op. Dr. Karagülle, "Her kanserde olduğu gibi erken teşhis ve hastalık ilerlemeden yapılan cerrahi ve ek tedavilerle iyileşme yüzde 100'e yakın oranlardadır. Kolorektal kanserlerden korunmak için sigara ve alkol tüketmemek, lifli gıdalarla, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, hazır gıdalardan uzak durmak, fazla kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz yapmak gereklidir" dedi.