Meme büyütme, küçültme ve diklestirme ameliyatları

EKOL Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Anıl Özpak, meme estetiğinin, memenin boyutlarına ve pozisyonuna göre genel olarak üçe ayrıldığını belirtti, "Bunlar meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatlarıdır" dedi. Meme büyütme ameliyatının, küçük meme boyutundan etkilenen, 18 yaşını doldurmuş kadın hastalarda yapılan estetik ameliyatlar olduğunu belirten Opr. Dr. Özpak, "Meme büyütme ameliyatında silikon protezler kullanılır.

SİLİKONLAR etkili ve kalıcı meme büyütme yöntemlerindendir. Bazen tek başına bazen kombine olarak yağ enjeksiyonu kullanılabilir. Yuvarlak veya su damlası şekillerindeki meme silikonları, büyük ya da küçük boylarda seçilerek yerleştirilir. Kol altından, meme başı çevresinde veya meme altından ameliyat kesileri açılır ve silikonlar yerleştirilir. Gerekli ise yağ enjeksiyonu ile de silikonla oluşturulan görünüm desteklenir ve kesiler dikilerek meme büyütme ameliyatı sonlandırılır" dedi.

NASIL YAPILIR?

OPR. Dr. Anıl Özpak, "Meme küçültme ameliyatında meme altından, meme ucu etrafından kesiler açılır. Kesilerden memenin büyük görünmesine sebep olan yağ dokuları çıkartılır. Büyük olan meme küçültülür ve dikleştirilmiş olur. Gerekli adımlar tamamlanınca ameliyat sonlanır" diye konuştu.

GENEL ANESTEZİ

"MEME dikleştirme ameliyatı, sarkan, içi boşalan ve dik görüntüsünü kaybeden memeler için yapılan bir estetik ameliyattır" diyen Opr. Dr. Özpak, "Memenin boyutuna dokunulmadan yağ dokuları yukarı çekilir, meme dikleştirilir. Ameliyatta meme altından ve meme ucu etrafından kesiler açılır. Yağ dokuları yukarı taşınır, meme ucu yukarı konumlanır ve fazla deri kesilir. Ameliyatlar genel anestezi altında yapılır" dedi.

HİJYENE DİKKAT

OPR. Dr. Özpak, "Meme estetiği ameliyatlarından sonra dikişleri zorlamamak ve hijyenik kurallara özen göstermek gerektiğini vurguladı. "Bunlara özen gösterildiği takdirde iyileşme süresi sorunsuz gerçekleşir" diyen Opr. Dr. Özpak, "Bu sayede meme estetiği ameliyatlarının sonuçları daha kaliteli şekilde gözlenebilir" dedi.