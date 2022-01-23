‘Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır’

RAHİM ağzı kanseri, tıbbi adıyla serviks kanserinin, rahimin boyun adı verilen alt kısmında görüldüğünü kaydeden Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Rahim ağzı kanserleri dünyada en sık görülen jinekolojik kanserlerin başında gelir. Rahim ağzı kanseri nedeni tamamıyla aydınlatılmış bir kanser olup önlenebilir bir hastalıktır" dedi. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99 nedeninin HPV virüsleri olduğunu söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "HPV cinsel yolla bulana bir virüstür ve genital bölgede siğil oluşumuna neden olur. Cinsel ilişki sırasında deri teması ile bireyler arasında yayılır" diye konuştu.

VİRÜS YILLARCA KALABİLİR

Op. Dr. Gürbüz şöyle konuştu: "Çoğu kadın virüse maruz kaldığında bağışıklık sistemi vücudun virüsten zarar görmesini engeller. Ancak küçük bir grupta virüs yıllarca hayatta kalır. Bu virüsler rahim ağzı yüzeyindeki bazı hücrelerin kanser hücresine dönüşmesine neden olur." Rahim ağzı kanseri ile ilişkili en sık HPV tiplerinin HPV TİP 16 ve 18 olduğunu belirten Op. Dr. Gürbüz, "Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Çünkü dünyada bir tek aşısı olan kanserdir. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaşlarındaki kız çocuklarına aşı olması önerilir. Aşı için yaş sınırı yoktur. Cinsel ilişki hiç olmadan aşı olması önerilir. Aşı hem rahim ağzı kanserine karşı hem genital siğillere karşı etkili korunma sağlar" dedi.

Erken tanının önemine değinen Op. Dr. Gürbüz, "Bunun için yılda bir kez yapılan smear testleri büyük önem taşır. Rahim ağzı kanserinde belirtileri genellikle leke şeklinde ara kanamaları cinsel ilişki sonrası ağrı kanama kokulu akıntı kasık karın ağrısı şeklinde kendini gösterir. Kanser tanısı yine smear testi ile colposkopi denen alet yardımıyla yapılan biyopsilere konulur. Rahim ağzı kanseri için yapılan yıllık smear testleri 5 yılda bir yapılan HPV testleri ile erken tanı konması tamamıyla mümkündür. Rahim ağzı kanseri aşısı da korumada önemlidir" dedi.