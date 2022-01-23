Sağlıklı beslenme okul başarısını artırıyor

Bir okul döneminin daha sonuna geldik. Dönemin son ders zilleri çaldı, karneler alındı. Okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, bu alışkanlığın hayat boyu sürmesini sağlar. Sağlıklı beslenme çocuklarda hem hastalıklara karşı bağışıklığın güçlendirilmesi hem okul başarısının artması hem de yeterli büyüme gelişmenin sağlanması açısından önemlidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ

Beslenme alışkanlıkları incelendiğinde çocukların en sık atladıkları öğün, günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıdır. Tatil süresince kahvaltı düzeni korunmalıdır. Çok geç saatlere bırakılmaması veya kahvaltının atlanmamasına dikkat edilmelidir. Araştırmalar çocukların yaklaşık %20-30'unun kahvaltıyı atladığını göstermektedir. Kahvaltının gece boyu açlık sonrası vücut için ilk enerji kaynağı olması, bilişsel ve fiziksel performansın devamı için önemlidir. Ayrıca düzenli kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme riski daha düşüktür.

KURUYEMİŞLER EKSİK EDİLMEMELİ

Yumurtanın içerisindeki kolin ile beyin gelişimine yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Mevsim yeşillikleri, zeytin, kaliteli protein kaynakları olan peynir ve yumurta, tam tahıllı ekmekler ve kemiklerin güçlenmesinde rol oynayan kalsiyum kaynağı sütün yer aldığı kahvaltı güne başlamanın en sağlıklı şeklidir. Tatil günlerinde sık sık ara öğünler atlanabilir. Gün boyunca 3-4 saatte bir ara öğün yapılması önemlidir. Ara öğünlerinizde mevsim meyveleri ve yoğurtla kendi meyveli yoğurdunuzu yapabilir veya minik minik doğranmış çeşitli meyvelerle meyve salatası hazırlayabilirsiniz. Süt ve peynirli sandviç de doyurucu bir seçenek olacaktır. Ayrıca ceviz, çiğ fındık, badem gibi kuruyemişler de çocukların beslenmesinde mutlaka yer almalıdır. Kuruyemişler E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Kuruyemişi düzenli tüketen çocukların okul başarısı artar ve bağışıklık sistemi güçlenir.

MEYVE VE SEBZELERE YER AÇIN

MEYVE ve sebzeler beslenmemizin değişmeyen kahramanlarıdır. Yüksek posa içeriği ile sebze ve meyveler hem bağırsak sağlığı hem de yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemi için önemli destekleyicilerdir. Özellikle bazı sebzelere karşı çocuklarınızın önyargısı olabilir ve tüketmek istemeyebilir. Böyle durumlarda çocuklarınızın sevmediği besinleri farklı renk tabaklarda, farklı tarif ve şekillerde hazırlayarak tüketmesini sağlayabilirsiniz. Karnabahardan pizza, brokoliden köfte, kerevizden cips yaparak mevsim sebzelerini farklı şekillerde sunabilir, yeni besinleri deneme konusunda çocuklarınızı cesaretlendirebilirsiniz.

HAREKETE TEŞVİK EDİN

TATİLLERDE genellikle çocukların televizyon izleme ve bilgisayar oynama sürelerinde artış gözlenir. Televizyon ve bilgisayar başında geçen süre arttıkça çocuklarda fiziksel aktivite azlığına rastlanır. Bu süreçte yetersiz hareket etmeyi önlemek amacıyla çocuklarınızla oyunlar oynayabilir, onları hareket etmeye teşvik edebilirsiniz. Bir diğer önemli konusu ise çocuklarınızın televizyon karşısından yemek yemesine izin vermeyin. Üç saat ve üzerinde televizyon karşısında oturan çocukların kilo alma riski yaklaşık %40 oranında artar. Bu yüzden çocuklarınızın televizyon ya da oyun başında değil, aile masasında yemek yemesine özen gösterin.

BERABER MUTFAĞA GİRİN

TATİLDE çocuğunuzla mutfakta geçireceğiniz vakit beslenme alışkanlıkları için değerlidir. Çocuklarınızın sizinle beraber hazırladığı besinleri tüketmesi, aynı zamanda el becerilerinin gelişmesine de yardım eder. Bu yüzden ara öğünlerinde yulaflı kurabiyeler, mini pizzalar hazırlamak için çocuğunuzdan yardım isteyebilir, yemek yeme sürecini eğlenceli hale getirebilirsiniz.

HAFTADA 3 KEZ BALIK

ÇOCUKLAR için bağışıklığın desteklenmesi önemlidir. Antioksidanlar ve vitamin mineralden zengin sebze ve meyveler bağışıklık için önemli anahtar besinlerdendir. Günde 2 porsiyon meyve tüketimini sağlayın. Çinko içeriği yüksek kırmızı et, kurubaklagiller, balık ve deniz ürünleri bağışıklık sistemi üzerinde en etkili etkiyi gösteren minerallerden biridir. Omega-3 bağışıklığın korunmasında önemli yer tutar. Omega-3'ün en önemli kaynaklarından olan balığın çocuklarda haftada en az 2-3 kez balık tüketimi önemlidir. Ayrıca düzenli ve kaliteli uyku da bağışıklığın sağlanmasında yardımcıdır.

AÇIK BÜFE TATİLLERE DİKKAT

HEM uzun bir okul döneminin yorgunluğunu atmak ve hem de çocuklarınıza ödül olması amacıyla tatil planladıysanız dikkatli olmasınız. Özellikle açık büfesi olan tatillerde çocuklarda fast-food ya da tatlıya yönelim fazla olmaktadır. Böyle durumlarda çocuklarınız ve kendiniz için sağlıklı seçimler yapmalısınız.

EN önemli nokta çocuklarınızı çikolata ya da pasta gibi yiyeceklerle ödüllendirmeyin veya cezalandırmayın. Bunların yerine süt, meyve, fındık, badem gibi seçenekleri tüketmesini sağlayın.