Sedef hastalığı yaşam kalitesini bozabilir

Sedef hastalığının oldukça sık rastlanılan bir cilt hastalığı olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Sezer, "Sedef hastalığı toplumun yaklaşık yüzde 2'sini etkiler. Özellikle saçlı deri, diz, dirsek, avuç içi ve ayak tabanlarında kızarıklık ve pullanmalara neden olur. Beraberinde tırnaklarda renk ve şekil değişikliği sık rastlanılan bir durumdur" diye konuştu.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

"Genellikle hastaların hayatları boyunca devam eden sedef hastalığı, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, tekrarlama ve gerilemelerle doğal seyir gösterir" diyen Prof. Dr. Sezer "Sedef hastalığının eklem tutulumuna bağlı ağrı, fonksiyon kaybına eşlik edebilir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda kronik iltihabi bir hastalık olması nedeniyle kalp ve damar hastalıkları riskinin arttığı gösteriliyor" dedi.

Sedef hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sezer, şunları söyledi: "Küçük cilt bölgelerini etkileyen sedef hastalığında doktor kontrolü altında krem ve pomad tarzında tedaviler uygulanabilmekle birlikte uzun dönem kullanımda ciltte incelme gibi yan etkilere rastlanılarak etkinlikte azalma görülebilir. Excimer fototerapi adı verilen ışık tedavisinde ise haftada 1 veya 2 seans olarak bölgesel hastalıkta iyi sonuç elde ediyoruz. Vücutta çok daha yaygın tutulum gösteren sedef hastalığında haftada 3 gün darband ışık kabin tedavisi uygulanabilir. Hastalıkta hekim kontrolünde ağızdan veya enjeksiyon tedavileri etkili olur."