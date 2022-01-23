Süper gribe dikkat

Burun akıntısı, öksürük, ateş, yorgunluk... Soğukların artmasıyla birlikte hem grip hem nezle hem de Kovid vakaları yükselişe geçti. Atagöz Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru, semptomları birbirine benzeyen bu 3 hastalığın birbinden nasıl ayırt edilebileceğini anlattı. Dünyada görülmeye başlayan "Süper grip" olarak adlandırılan Flurona'ya da dikkat çeken Dr. Doğru, testten kaçınılmamalı çağrısında bulundu. Doç. Dr. Doğru, nezlenin genellikle sadece yoğun burun akıntısı olarak seyrettiğine dikkat çekerek, "Hemen hemen tek belirtisi burunda aşırı sulu bir akıntıdır. Bazen hafif bir kırgınlık eşlik edebilir. Oldukça bulaşıcıdır. Ancak kişiyi yatağa düşürmeyen, hafif atlatılan bir hastalıktır. İstirahat, bulaşın önlenmesi için izolasyon ve korunmaya dikkat edilmesi önemlidir. 2- 3 günde iyileşir" diye ifade etti.

BİTKİNLİĞE YOL AÇIYOR

Gribin nezleye göre daha ağır seyrettiğini kaydeden Doç. Dr. Doğru, "Grip etkeni influenza virüsü olan, nispeten daha ağır seyreden bir hastalıktır. Başağrısı, yaygın kas ağrısı, ateş, titreme, üşüme ve bitkinlik olur. Genellikle 1 hafta sürer. Tedavisinde istirahat, bol sıvı alımı tavsiye edilir" dedi. Omicron varyantına yönelik bilgi veren Dr. Salim Doğru, "Kovid ciddi sonuçları olabilen bir virüs enfeksiyonudur. Son Omicron varyantının başlıca belirtileri boğaz ve başağrısı, burun akıntısıdır. Önceki varyantlar gibi tat ve koku bozukluğu pek görülmemektedir" diye konuştu. Op. Dr. Doğru, "Peki bu hastalıkların ayrımını nasıl yapacağız" sorusunu yanıtlayarak, "Nezle ve grip ayrımını yapmak pratikte kolay olabilir. Kovid açısından sadece klinik bulgulara bakarak ayrım yapmak mümkün olmaz. Belirti gösteren hastalarda testten kaçınılmamalıdır. Son günlerde dünyada flurona (süper grip) de görülüyor. Bu tabloda hem grip hem korona belirtileri görülür. Henüz ülkemizde tanımlanmamıştır" dedi.