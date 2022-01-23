Tek bir kesiden kapalı safra kesesi ameliyatları

Özel Egeumut Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Emre Telciler, göbek deliğinden yaklaşık 1.5-2 cm'lik tek bir kesiyle yapılan safra kesesi ameliyatlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

GENELDE SESSİZ SEYREDER

Safra taşı oluşumu başladıktan sonra taşların sayısı ve büyüklüğü artarken genellikle herhangi bir yakınmaya yol açmadıklarını belirten Op. Dr. Kemal Emre Telciler, "Büyük çoğunluğu sessiz olarak seyreden safra kesesi taşları, acil haller dışında bazı tetkikler yapılırken ya da kimi ameliyatlarda tesadüfen fark ediliyor. Safra taşı hastalığının seyri esnasında taşın ana safra kanalına düşmesi durumunda çok daha sorunlu bir sürece giriliyor" dedi.

"Kapalı safra kesesi ameliyatlarında normalde karın duvarına kalem çapı büyüklüğünde 3-4 delik açılmaktaydı. Ancak dünyada ilk kez 2007 Mayıs ayında uygulanan ve SILS (tek kesi ile laparoskopik cerrahi) adı verilen yöntemde, göbek deliğinden yapılan yaklaşık 1.5-2 cm lik tek bir kesiyle ameliyat gerçekleştirilmekte" diyen Op. Dr. Telciler, "Bu tek delikten karın içine uç kısımlarının kıvrılma özelliği olan açılı özel aletler gönderilmekte. Aletler karın içine girildiğinde birbirinden ayrılarak rahat kullanıma imkan vermektedirler. Göbek deliğinden girildiği için sadece göbeğin içinde, anlaşılmayacak kadar küçük estetik bir dikiş izi olmaktadır. Bu nedenle yöntem, kozmetik açıdan da tercih nedeni olmaktadır. Bu tekniğin güvenilirliğinin ve uygulanabilirliğinin yanı sıra daha az ameliyat sonrası ağrı ve daha erken günlük hayata dönüş gibi avantajları da olabilmektedir" dedi.