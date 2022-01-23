Üveit hastalığında erken tedavi önem taşıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Üveit hastalığının bazı durumlarda hiçbir belirti olmaksızın yalnızca muayenede saptanabilen bir hastalık olduğunu belirterek, kişilerin bu konuda deneyim sahibi bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞ KAYBI YAPIYOR

HASTALIĞIN görüş kaybına neden olduğu için yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Üveit, gözün içindeki damar tabakanın (uvea) iltihabı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Uvea gözün damarsal dokusu olduğundan tüm gözün damarsal beslenmesinden sorumludur. Uveadaki bir iltihap, korneadan görme sinirine kadar etkilediği gibi, görmeyi ciddi şekilde tehdit eder. Işığa karşı hassasiyet, bulanık görme, göz küresinde ya da göz çevresinde şiddetli ağrı, gözde kızarıklık, uçuşmalar, kamaşma, görmenin azalması, yaşarma, görüntüde oluşan lekeler şeklinde ortaya çıkar" dedi.

MÜDAHALE GEREKEBİLİR

PROF. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Üveit acil ve önemli bir hastalıktır ve acil müdahalesi gerekir. Tedaviye geç başlandığında hastalık ilerler ve göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı etkiler bırakabilir" dedi.