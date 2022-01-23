  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Üveit hastalığında erken tedavi önem taşıyor

Üveit hastalığında erken tedavi önem taşıyor

Daha çok erişkinlerde görülen bir hastalık olan ‘Üveit’, ışığa karşı hassasiyet, bulanık görme, ağrı, kızarıklık ve göz yaşarması gibi belirtilerle kendini belli ediyor

23.1.2022

Üveit hastalığında erken tedavi önem taşıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Üveit hastalığının bazı durumlarda hiçbir belirti olmaksızın yalnızca muayenede saptanabilen bir hastalık olduğunu belirterek, kişilerin bu konuda deneyim sahibi bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞ KAYBI YAPIYOR
HASTALIĞIN görüş kaybına neden olduğu için yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Üveit, gözün içindeki damar tabakanın (uvea) iltihabı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Uvea gözün damarsal dokusu olduğundan tüm gözün damarsal beslenmesinden sorumludur. Uveadaki bir iltihap, korneadan görme sinirine kadar etkilediği gibi, görmeyi ciddi şekilde tehdit eder. Işığa karşı hassasiyet, bulanık görme, göz küresinde ya da göz çevresinde şiddetli ağrı, gözde kızarıklık, uçuşmalar, kamaşma, görmenin azalması, yaşarma, görüntüde oluşan lekeler şeklinde ortaya çıkar" dedi.

MÜDAHALE GEREKEBİLİR
PROF. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Üveit acil ve önemli bir hastalıktır ve acil müdahalesi gerekir. Tedaviye geç başlandığında hastalık ilerler ve göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı etkiler bırakabilir" dedi.