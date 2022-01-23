Varis, uygun tedaviyle sorun olmaktan çıkıyor

Varisin her yaşta görülebilen, kimi zaman ağrı şişlik gibi şikayetlere kimi zaman da estetik kaygılara yol açabilen çok yaygın bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Gökalp, "Varis gözle ancak görülebilen kılcal damarlar şeklindeki varislerden, yaklaşık bir parmak kalınlığında son derece kötü görünen pake dediğimiz şişkin damarlara kadar çok geniş bir yelpazede ortaya çıkabilirler. Hastalığın şiddetine bağlı olarak tedavi seçenekleri değişkenlik gösterir" dedi.

KÖPÜK TEDAVİSİ

Prof. Dr. Gökalp, "Kılcal damarlar şeklindeki 1-2 mm'lik varisler skleroterapi denilen damarın içine sıkılan yapıştırıcı ilaçlar ile ya da radyofrekans veya lazer dediğimiz ısı tabanlı uygulamalar ile tedavi edilirken, pake dediğimiz daha büyük varisler ise köpük tedavisi veya ameliyat ile tedavi edilir. Bu tedavilerin tamamında yine varis ile ilişkili venöz yetmezlik var mı diye tetkik edilmesi tedavinin başarısı açısından önem arz eder. Kişinin yaşam tarzı ile ilgili düzenlemeler ve varis çorabı da tedaviyi destekleyici unsurlar olarak sıklıkla uygulanır" diye konuştu.

FARKLILIK GÖSTERİR

Hastalığın şiddetine bağlı olarak uygulanan farklı tedavi seçeneklerinin sürelerinin de farklılıklar gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Gökalp, "Skleroterapi yada kılcal varislerin radyofrekans veya lazer ile tedavisi yaklaşık 30-45 dk süren bir kaç seansta tedavi edilebilir. Daha kalın pake dediğimiz büyük varisler tek seansta ameliyat ile tedavi edilebilir. Tedavinin sonbahar da ya kışın yapılması sıklıkla tercih edilen zaman aralıklarıdır. Tedavi sonrasında varis çorabı kullanılması tedavinin devamı için gerekli gerekli olduğu için yazın sıcak zamanlarda çorap giyilmesindeki zorluk bu tercihin temel nedenidir" dedi.