Türkiye’de ölümlerin yüzde 25’inin nedeni hipertansiyon

Yüksek tansiyon rahatsızlığı, ülkemizde oldukça sık rastlanılan bir sağlık sorunu. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de ölümlerin yüzde 25'inin nedeninin hipertansiyon ve komplikasyonlarına bağlı hastalıklar olduğunu belirtti.

MÜCADELE EDİLMELİ

"50-60 yaş grubu insanların yüzde 54'ü hipertansif. Bunlar kalp krizi, inme ve böbrek yetersizliğiyle karşı karşıya" diyen Üstündağ, Türkiye'nin hipertansiyon oluşumu açısından en riskli ülkelerin başında geldiğini de sözlerine ekledi. Hipertansiyonla topyekün mücadele gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Üstündağ, "Diyet, egzersiz, tuzdan kaçınma ve kilo kontrolü, hipertansiyonla mücadelenin yapı taşları. Büyük mücadeleler verildi, birtakım düzenlemeler yapıldı. Ekmekteki tuz oranı yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e düşürüldü. Lokantalardaki tuzluklar da kaldırıldı. Farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve basın aracılığıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Bu mücadeleyi hep devam ettirmeliyiz" diye konuştu.