Kansere karşı önleminizi alın

Her yıl 4 Şubat "Dünya Kanser Günü" olarak geçer ve kansere karşı farkındalığı arttırmak hedeflenir. Günümüzde kanser, kalp-damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyada her yıl 14,1 milyon insan kansere yakalanıyor. 2030 yılında bu rakamın iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 2012 verilerine göre yılda 175 bin yeni vaka görülüyor.

Kanser tedavisinde mucize besin maalesef yok. Hiçbir besin tek başına mucizeler yaratamaz. Önemli olan çeşitli ve dengeli beslenmektir.

SAĞLIKLI VÜCUT AĞIRLIĞINA ULAŞIP AKTIVITE YAPIN: Vakaların %25'i hareketsiz yaşam ve fazla kilodan kaynaklanır. Haftada 5 gün 30 dakika fiziksel aktivite yapın.

BESLENMENIZI RENKLENDIRIN: Beslenmenizi sebze, meyve, tam tahıllar ve kurubaklagiller ile çeşitlendirin. Omega-3 yağ asitleri tümör oluşumunu geciktirir, büyümesini yavaşlatır. Balık, ceviz, keten tohumu gibi besinlere diyetinizde yer verin. Zencefil ve zerdeçalla yemeklerinizi tatlandırın.

İŞLENMIŞ ET ÜRÜNLERI TÜKETMEYIN: Kırmızı et tüketiminizi azaltın. Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini tüketmeyin. Günlük tuz alımınızı azaltın.

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERINDEN UZAK DURUN: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın çalışmasına göre, 2020 yılındaki 741.000 yeni kanser vakası alkol tüketimi ile ilişkili. Her beş kanserden birinin sebebi de sigara kullanımıdır.

SAĞLIKLI PIŞIRME YÖNTEMLERI TERCIH EDIN: Kızartma, kavurma gibi yöntemlerden uzak durun. Haşlama, fırın ve buharda pişirme yöntemleri sağlıklı tercihlerdir.

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERI KULLANIN: Besinlerin doğru muhafaza edilememesi ile oluşan küf ve toksinlerden kanserojen maddeler meydana gelebilir.

STRESTEN UZAK DURUN: Stresin oluşturduğu olumsuz etkiler ile kanserin yayılması arasında ilişki olabileceği düşünülmektedir.

GÜNEŞ IŞINLARINA FAZLA MARUZ KALMAYIN: D vitamini yetersizliği son zamanlarda en sık karşılaşılan problemler arasındadır ve eksikliğinde kansere yol açabilir. Güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneşten korunun.

TARAMA TESTLERINIZI YAPTIRIN: Erken tanının kanser tedavisinde önemli olduğunu unutmayın ve düzenli tarama testlerinizi mutlaka zamanında yaptırın.