Kovid’e karşı su, sebze ve meyveyle güçlenin

AİLE Hekimi Filiz Arabacı, özellikle kışın yükselen korona hasta sayısının virüse yakalanma riskini arttırdığını, buna karşı ev ve okul gibi kapalı mekanlarda alınacak önlemlerin yanı sıra beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Arabacı, "Maske, mesafe ve hijyen kuralına özen gösterilmesinin yanında, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmeliyiz. Bunun temelini de kışın tüketimi azalan suyu gerektiği kadar içmemiz, tufanda değil ama mutlaka mevsim sebzeleri ve meyveleriyle beslenmemiz oluşturuyor" dedi.

EVİ SIK SIK HAVALANDIRIN

ALINABİLECEK önlemleri ve yapılması gerekenleri 'mekanlar, kişisel bakım ve beslenme' olarak üç başlığa ayıran Dr. Filiz Arabacı, "Özellikle evlerimizde sık kullandığımız odaları günde iki kez havalandırmak önemli. Evinizi sık sık havalandırarak odadaki hava sirkülasyonunu ve hijyeni sağlayabilirsiniz. Ayrıca dışarıdan eve gelenlerin ellerini yıkaması unutulmaması gereken bir alışkanlık olmalı. Okullarda ve iş yerlerinde de mümkün olan en sık şekilde ortamın havalandırılmasını öneriyoruz" dedi.

EN ÖNEMLİSİ BESLENME

DR. Arabacı, beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıralıyor: "Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminde azalma görülüyor. Ancak su, sağlığımız için tüm vücut sistemleri açısından hayati derecede önemde. Bu nedenle günlük su ihtiyacı giderilmeli. Turfanda yerine mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketilmeli. C vitamininden zengin meyveleri yerken miktar ve tüketim saatine özen göstermeliyiz. Akşam geç saatlerde tüketilen portakal gibi meyveler, asidik yapıları nedeniyle özellikle gastrit ve reflü rahatsızlıkları olanlar için sorun oluşturabiliyor."

EV YAPIMI YOĞURT TURŞU

Bu dönemde ev yapımı yoğurt ve turşu tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın tatlı ihtiyacı artabilir. Bu ihtiyacı sağlıklı karbonhidratlar olan tahin-pekmez ve kuru meyveler ile karşılayabilirsiniz. Kronik hastalıkları olanların özellikle grip ilaçlarından uzak durmaları gerekir. Grip ilaçları tansiyonu yükseltebilir, ritim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle bu tip ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Astım, KOAH, diyabet ve kalp hastalıkları olan kişilerin zatürre, grip aşılarının yanı sıra Covid-19 aşılarını yaptırmaları önemli. Vitamin ve destek ürünlerinin tüketiminde ise mutlaka bir hekim görüşü alınmalı. Sağlıklı beslenen, kronik hastalığı olmayan kişilerin vitamin ve destek ürün kullanmasına gerek kalmayabilir."