Meme estetiğinin tam zamanı!

EKOL Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cem Aslan, sonbahar ve kış aylarında yapılan estetik ameliyatlarında ameliyat sonrası güneş ve sıcaktan korunmanın daha kolay olduğunu belirtti.

HIZLI İYİLEŞME SÜRESİ

Doç. Dr. Aslan, "Ameliyat sonrası duş alma sıklığının bir süre için azaltılması gerekliliği, ameliyat izlerinin iyileşene kadar kış aylarında daha kolay kamufle edilebilmesi gibi birçok sebep için kış aylarını estetik ameliyatlar için uygun zamanlar haline getirir" dedi. "Meme estetiği farklı meme boyutları ve şekilleri için yapılıyor. Bunlar meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirmedir" diyen Doç. Dr. Aslan, "Meme büyütme ameliyatı, meme vücut ölçülerine simetri oluşturmayan, daha büyük memeler isteyen kadınlarda yapılan estetik ameliyatlardır. Ameliyatta, silikon protezler kullanılır. Buna ek olarak meme büyütme için bazen tek başına bazen kombine olarak yağ enjeksiyonu da kullanılabilir" dedi.

"Meme küçültme ameliyatında meme altından, meme ucu etrafından kesiler açılır. Açılan kesilerden memenin büyük görünmesine sebep olan yağ dokuları çıkartılır" diyen Doç. Dr. Aslan, meme dikleştirme ameliyatıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Meme dikleştirme ameliyatı, sarkan, içi boşalan, yumuşak doku sebebi ile dik görüntüsünü kaybeden memeler için yapılan bir meme estetiği ameliyatıdır. Bu ameliyatta memenin var olan boyutuna dokunulmadan, yağ dokuları yukarı çekilir ve memeler dikleştirilir." Doç. Dr. Aslan, "Dikkat edilmesi gerekenlere özen gösterildiği takdirde iyileşme süresi sorunsuz gerçekleşir" dedi.