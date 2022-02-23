Bu hastalığı bel fıtığı ile karıştırmayın

KİŞİNİN yaş almasıyla omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapması nedeniyle, bel altından gerçekleştirdiği tüm hayati fonksiyonlarını yaparken ağrı duymasına neden olan Lomber dar kanal hastalığı, sıklıkla bel fıtığı ile karıştırılıyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, hastalığın ilk evresinde ilaç ve fiziksel tedavi uygulandığını, ileri seviyedeyse vida ve platinle omurganın sabitleştirildiğini belirterek, "Son zamanlarda kullanılan yöntem minimal invaziv, darlıkları gideren güvenilir ve hastanın 2-3 günde normal yaşamına dönmesini sağlayan yöntemdir" dedi.

ÇOK AVANTAJLI BİR YÖNTEM

MEDİCANA International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, genellikle hastalarda yürüme ile ortaya çıkan sıkıntılar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şenoğlu şöyle konuştu: "Sağlam bağ dokularına hasar verilmediği için hasta enfeksiyon riskinden korunuyor. Hastanede yatış süresi çok kısalıyor. Hastanın ameliyat sonrası ağır ilaç kullanma ihtiyacı en aza iniyor" dedi.