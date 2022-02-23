Bulanık görme, ‘şeker’ habercisi olabilir

KRONİK bir rahatsızlık olan şeker hastalığı kontrol edilmediği takdirde ciddi görme kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Kan şekerinde yaşanan ani yükseliş ve düşüşler, gözün görmeyi sağlayan sinir tabakası olan retinadaki damarların etkilenmesiyle diyabetik retinopati hastalığına sebep olabiliyor.

ETKİSİ KANITLANMIŞ TEDAVİ

GÖZ Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, özellikle 10 yıldan fazla diyabet hastası olan kişilerde diyabetik retinopati görülme sıklığının arttığını belirterek, "Diyabeti olanların en az yılda bir kez göz muayenesi yaptırması gerekiyor" dedi. Diyabetik retinopatiyi tedavi eden etkisi ispatlanmış tek yöntemin lazer fotokoagülasyon olduğunu ifade eden Op. Dr. İpçioğlu, "Tedavideki esas amaç yeterli beslenemeyen periferdeki retina dokusundan kaynaklanan uyarıları bastırıp görme seviyesini korumaktır. Bu tedavi, şeker hastalığına bağlı ciddi görme kayıplarını önlemenin tek yoludur" dedi.