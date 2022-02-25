Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, kanser riski olan tiroid nodüllerinde erken teşhis için uyardı. Özellikle kadınlarda olmak üzere toplumda yaygın olarak görülen tiroid hastalıklarında erken teşhis ile riskli durumu ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Yerlikaya, "Tiroid biyopsisinin halk arasında bilinenin aksine vücuda herhangi bir zararı yoktur. Olan nodülü kötüleştirmez ve kanserli nodülü yaymaz. Lokal anestezi ile yapılabilen basit bir işlemdir. Birçok kişide görülen bu nodüllerin bir kısmı zararsız ve iyi huylu olabildiği gibi bir kısmı da kanser potansiyeli taşıdığından dolayı önem arz etmektedir" dedi

'DÜZENLİ KONTROL ŞART'

Yükselen tiroid hormon seviyelerinin çarpıntı, terleme, kilo kaybı gibi sorunlara sebep olabildiğini de dile getiren Yerlikaya, "Tiroid hastalıklarında önemli olan kontrollerin düzenli olarak yapılmasıdır. Özellikle iyi huylu nodüllerin yapılarındaki ihtimal değişikleri takip etmekte fayda vardır" ifadelerini kullandı.