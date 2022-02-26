Beyin tümörü tedavisinde geç kalınmamalı

Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Seymen Özdemir, hastaların herhangi bir şekilde beyin tümörü şüphesi duyması durumunda mutlaka beyin sinir cerrahı veya nöroloji hekimine müraacat etmeleri gerektiğini belirterek, "Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.



BAŞ AĞRISINA DİKKAT

Opr. Dr. Özdemir, beyin tümörlerinin beyin dokusundan, beyinden çıkan sinirlerden, beyni çevreleyen zarlardan, kafatası kemiğinden veya diğer organlarda oluşan tümörlerin beyne metastaz yapmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Çoğu beyin tümörü çeşitlerinin neden oluştuğu tam olarak bilinmese de bazı tetikleyici faktörler olduğunu söyleyen Opr. Dr. Özdemir, "İleri yaşlarda görülme sıklığı artar. Genetik yatkınlık söz konusu olabilir. Aşırı dozda radyasyona, bazı kimyasal ilaçlara maruz kalmanın riski arttırma olasılığı vardır. Cep telefonu, mikrodalga veya radyofrekans yayan cihazların riski arttırdığı söylenmekle birlikte henüz kanıtlanmış bir sonuç yoktur" dedi. "Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı, devam eden bulantı, sık ve sebepsiz kusma tümör olasılığını akla getirmeli" diyen Opr. Dr. Özdemir, "Sara nöbeti, bir tarafın tutmamaya başlaması, dengesizlik, görme kayıpları, işitmede azalma, hormon bozuklukları, göğüslerden süt gelmesi, ellerde ve ayaklarda büyüme, hafıza bozuklukları ileri bulgulardır. En ufak şüphede beyin MR'ı çekimi gerekir. Diğer yardımcı tanı araçları beyin tomografisi, beyin anjiyosu, EEG çekimleri olabilir. Hem iyi huylu tümörlerde hem de kötü huylu tümörlerde erken tespit çok önemlidir. Geç kalınması ileri sakatlık hatta ölüm ile sonuçlanabilir. İyi huylu tümörlerin çok küçük boyutlarda yakalanması halinde takip genelde yeterlidir. Kötü huylu tümörlerde ise erken biyopsi, kemoterapi ve radyoterapi için gereklidir" diye konuştu.

YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR

Opr. Dr. Seymen Özdemir, "Her iki tümör grubunda da cerrahi girişimler genelde asıl tedavidir. İyi huylu tümörlerde cerrahi girişimler kesin tedavi sağlayabilirken, kötü huylu tümörlerde oldukça yüz güldürücü sonuçlar mevcuttur. Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisindeki ana amaç normal beyin dokusuna zarar vermeden tümörün tümünün güvenli bir şekilde çıkarılmasıdır. Bu nedenle tümör kötü huylu olsa bile cerrahi girişime şans tanımak gerekir" dedi.