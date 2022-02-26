Göz kapağı sarkması görme kalitesini etkiliyor

ATAGÖZ Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, göz kapağı sarkması ve gözaltı torbaları için uygulanan göz çevresi estetiği sürecini anlattı. Op. Dr. Onur Aydın, göz kapağı sarkmasının kişinin görme kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Operasyonla hem güzel bir görünüm elde edilir hem de kişinin daha rahat görmesi sağlanmış olur" diye konuştu.

'ZAMANLA GEVŞEME OLUŞUYOR'

DR. Aydın, "Yaşın ilerlemesiyle ve yerçekiminin de etkisi ile kaşlarda, göz kapaklarındaki deride gevşeme, bollaşma, sarkma oluşur. Bununla birlikte özellikle alt göz kapaklarında yağ dokularının öne doğru fıtıklaşmasıyla torbalanma olabilir. Estetik göz kapağı ameliyatı ile fazla deri ve fıtıklaşmış yağ kitlesi alınır. Bu şekilde hem güzel bir görünüm elde edilir hem de kişinin daha rahat görmesi sağlanır. Üst göz kapağında hafif bir iz kalır. Ancak zamanla fark edilmez bir hale dönüşür. Göz kapakları vücudun en az iz bırakan bölgesidir" dedi. Dr. Aydın, "Ameliyat gözetiminde ve ameliyathanede yapılır.

Lokal anestezi ve gerekirse narkoz olmadan intravenöz sedasyon yöntemi tercih edilir. Ameliyat ortalama 1-1.5 saat sürer. Aynı gün eve çıkmak mümkündür" dedi.