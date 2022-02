‘Her 10 kadından birinde görülüyor’

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over sendromunun üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bir rahatsızlık olduğunu belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Polikistik over sendromu her 10 kadından birinde görülür" dedi. "Sağlıklı bir kadının vücudundaki yumurtalar adet döneminde döllenmeye uygun bir yumurta geliştirirken polikistik over sendromlu hastalarda döllenme yeteneği kazanamayan yumurtalıklar ultrasonda içerisinde yumurta bulunan bir çok kist şeklinde görülür" diyen Op. Dr. Gürbüz, "Tedavi her hastaya göre farklılık gösterir. Hasta kilolu ise uygun diyet listesi verilmeli. Eğer şikayet kısırlık ise tedavi tamamen farklıdır. Bu kez yumurtlama artırıcı ilaçlar verilir" diye konuştu.

