İmmünoterapi SGK ödeme kapsamına alındı

Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tülay Akman, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan immünoterapinin 2022 Şubat ayı itibariyle SGK tarafından ödenmeye başlandığını söyledi. Prof. Dr. Akman, "Bu durum birçok hastamız için umut oldu. İmmünoterapi akciğer kanseri tedavisinde test edilmeye başlanması sonrası bazı hastalarda kalıcı ve uzun süreli bir yanıt sağladığı gözlemlendi" dedi. YENİ DÜZENLEME GELDİ

Prof. Dr. Akman, "İlk olarak ileri evre akciğer kanseri hastalarında ikinci sıra tedavide immünoterapi kullanımının faydalı olduğu saptandı. İmmünoterapi tedavisinde kişinin kendi bağışıklık sistemi hücreleri aktif hale getirilir ve bu şekilde tümör hücreleri ile savaşması sağlanır. Immünoterapi kişinin bağışıklık sisteminin aktifleşmesini sağladığı için normal hücrelere zarar vermez ve klasik kemoterapi tedavisine göre daha az yan etkili bir tedavi şeklidir. Yapılan yeni düzenlemeyele kemoterapi tedavisi sonrası ilerleme gelişen ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı olan hastalarda SGK geri ödemesi kapsamında İmmünoterapi tedavisi kullanılabilecek" diye konuştu.

