Kovid geçiren çocuklarda kardiyolojik muayene şart

ÇOCUK Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin, omicron varyantının yayılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmesi gittikçe artan Kovid 19 enfeksiyonu sonrası kardiyolojik muayenenin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Narin, "Kovid 19'un en çok etkilediği organlarımızdan birisi kalbimiz. Bu yüzden özellikle çocuklarda hastalık sonrası kardiyolojik muayene önem arz eder" diye konuştu.

ÇEŞİTLİ BULGULAR VAR

ÇOCUKLARIN ciddi klinik bulgularla sağlık merkezlerine gelmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Narin, "Bu bulgular kalpte de ciddi sorunlar oluşturma oluşturmaya başladı. Kalp kasılması, koroner arter sorunları, trombosit sayısının etkilenerek pıhtılaşma oluşması, kalp kapak yetersizliği, ciddi kalp yetersizlikleri gibi sorunların oluştuğunu gördük" dedi. "Enfekte olan çocukların büyük bir kısmı hiçbir sorun oluşmadan sağlığına kavuştu ancak ciddi kalp hastalıklarını bıraktığı da oldu" diyen Prof. Dr. Narin, "Bu yüzden korona virüse maruz kalan çocukların iyileştikten sonra varsa bu tür sorunların erken tespiti ve tedaviye başlanılması için mutlaka çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından muayene edilmesi konusunda ailelere tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu.



BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİLMELİ

"ARTIK herkes Kovid-19 ile mücadele etmeyi öğrendi" diyen Prof. Dr. Narin, "Özellikle aşılamaya uygun olan çocuklarımızın aşılanmasını tavsiye ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının benimsenmesi, ailelerin ve okullarda öğretmenlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Aşılanma her ne kadar bulaşı azaltsa da yeni karşımıza çıkan Omicron varyantı hızlı bulaşan ancak ölümcül ve klinik etkisi az olan bir varyant. Ancak yine organ tutulumları, tat koku kaybı gibi virüsün kendi bulgularını vücutta hissettiriyor. Bu anlamda özellikle çocukların bağışıklık sistemleri güçlendirilmeli, aşı sırası gelenlerden aşılarını yaptırmayanların aşılarını olmasıı, maske, mesafe ve hijyen kullarına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.