Kronik yorgunluk sendromuna dikkat!

Ekol Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Güneş, dahiliye kliniğinde sık karşılaşılan şikayetlerden birinin halsizlik, enerji azlığı, tükenmişlik hissi ve yorgunluk olduğunu belirterek, "Halsizlik yorgunluktan farklı olarak dinlenmeye rağmen düzelmez ve günlük yaşantıyı etkiler" dedi. Sendromun tanısı için Holmes ve arkadaşlarının belirlediği kriterlerin kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Güneş, "11 kriterin en az 8 tanesi veya ilk 3 kriterden en az ikisini barındıran 6 kriterin varlığı tanı için yeterlidir" dedi. Tedavide kullanılacak ilaçlara kişinin yaşı, cinsiyeti, hastalıkları ve ön planda olan semptomları göz önüne alınarak karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Güneş, "Hastaların piyasada bulunan vitaminleri gelişi güzel kullanması önerilmez. Unutulmaması gereken, tedavinin kişiye özel olarak düzenlenmesi gerekliliğidir" diye konuştu.



TANI KRİTERLERİ

● Ateş hissi, titreme (ateş 38.3 C'nin altında)

● Boğaz ağrısı

● 2 cm'den büyük ağrılı boyun veya koltuk altı lenf bezleri

● Egzersiz sonrası bir günden fazla halsizlik hissedilmesi

● Yaygın kas güçsüzlüğü

● Kas ağrıları

● Eklem ağrıları

● Baş ağrısı

● Nöropsikiyatrik şikayetler

● Uyku bozukluğu

● Şikayetlerin birkaç günde ortaya çıkması.