Meme büyütme ameliyatlarıyla kadınların mutlulukları artıyor

Meme büyütme ameliyatlarının göğüslerin vücuda göre küçük olması veya kişinin istediği ölçülerde olmaması nedeniyle yapılan bir operasyon olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Görkem Çalışkan, "Bazı genetik hastalıklar sonucunda veya meme kanseri sonrası göğüsleri alınmış kişilerde de meme büyütme ameliyatı yapılabilmektedir. Ayrıca meme büyütme ameliyatları kişilere psikolojik açıdan mutluluk veriyor" dedi.

1 SAATLİK OPERASYON

Meme büyütme ameliyatının ortalama 1 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Görkem Çalışkan, "Ameliyat öncesinde hekiminizin yaptığı muayene sonrası gerekli ölçümler yapılır. Sizin de isteğiniz doğrultusunda vücut yapınıza uygun meme protezi (göğüs silikonu) seçilir ve meme büyütme ameliyatı gerçekleştirilir. Hastalar hekimlerinin kullandıkları protezin FDA onaylı olup olmadığına dikkat etmeli. Meme büyütme ameliyatından çıktığınızda pansuman ve üzerinde sargı beziniz olur ve bir miktar ağrı hissedebilirsiniz. Ancak ağrı kesici ile bu ağrılar minimuma indirgenebilir. Eğer her şey yolunda giderse, hasta ertesi gün taburcu olabilir. Ortalama 48 ila 72 saat sonra ise normal hayatına dönebilir" diye konuştu.

VÜCUTTA İZ KALIR MI?

Günümüz teknolojisi ile meme protezinin koltuk altından, meme ucu etrafından, meme çizgisi altından veya karın germe sırasında karın bölgesinden koyulabildiğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Görkem Çalışkan, "Bu sayılan teknikler her hastada farklı uygulanmakla beraber genelde tercih edilen yöntemler meme ucu etrafı veya meme altından meme protezinin yerleştirilmesidir. Her iki teknikte de izler çok az kalmakla beraber yıllar geçtikçe de kaybolabilmektedir. Meme büyütme ameliyatı sonrasında emzirme etkilenmez. Meme büyütme ameliyatı sonrası hamile kalırsanız emzirme dönemiyle beraber memenizde deformasyon ve sarkmalar oluşabilir. Bu sebeple yakın zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız bu ameliyatı doğum sonrasına ertelemenizde fayda var. Ancak konulan meme protezinden uzun süre sonra hamile kalacak ve bu dönemde çok aşırı kilo alıp vermeniz olmaz ise herhangi bir sorun oluşması beklenmemekte" diye konuştu.



EŞLER DESTEKLİYOR

"ARTIK erkekler eşlerini bu ameliyatlarda destekliyor" diyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Görkem Çalışkan, "Ben evli olan hastalarımın tüm görüşmelerini eşleriyle birlikte yapıyorum. Beyler artık bu ameliyatlarda eşlerini destekliyor. Ameliyatlarda yapılan izler ömür boyu kalıyor. Ancak 1,5- 2 yıl sonra sezaryen izi gibi kalıyor. O yüzden eşinin düşüncelerine de değer veriyoruz. İşlem öncesi simülasyon programları kullanıyoruz. Asıl göğüs büyüklüğünü omuz çevresine ve göğüs çevresinin ölçülerine göre belirliyoruz" dedi.