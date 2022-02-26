Obezite cerrahisi ile yaşam konforu artıyor

Son yıllarda uygulaması gittikçe artan obezite cerrahisi hakkında bilgiler veren Özel İzmir Can Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Samet Cin, obezite cerrahisi sonrasında hastaların yaşam konforunun arttırdığını söyledi. Obezite cerrahisinin doğru hastaya doğru merkezde doğru şekilde uygulandığı zaman komplikasyon oranının bir safra kesesi ameliyatı ile aynı olduğunu söyleyen Op. Dr. Cin, "Hastalarımız ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan korkuyorlar. Gelişen teknoloji sayesinde bu oran bir safra kesesi ameliyatı kadardır" dedi.

KURALLARA UYULMALI

Obezite cerrahisi sonrasında uyulacak kuralların belli olduğunu söyleyen Op. Dr. Cin, "Sadece ameliyat olmak yetmiyor. Ameliyat sonrası yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları baştan sona değişmeli. Diyetisyen eşliğinde beslenme programı çıkarılmalı. Ayrıca hareketli yaşama geçilmeli. Nasıl

olsa ameliyat oldum kilo vereceğim ya da verdim, diyerek istediğini yemek yeniden kilo alımını hızlandırır" diye konuştu.



TAVSİYELERE UYULMALI

Obezite cerrahisine uygun olmayan ya da cerrahi olmak istmeyen hastalar için mide balonu ve botoksunun önemli bir alternatif olduğunu söyleyen Op. Dr. Cin, "Mide botoksunun etkileri kişiden kişiye değişebiliyor. Ancak kuralları diyetisyenlerin kurallarına uyup uymama durumuna görebaşarı oranları değişebiliyor. Bu yüzden tavsiyelere uymak önemli" dedi. Obezite cerrahisinde amacın estetik olmadığını kaydeden Op. Dr. Cin, "Amacımız insanları ideal kilolarına ulaştırıp kalp damar hastalıkları, kronik hastalıklar, eklem rahatsızlıkları gibi sorunlarla uğraşmamalarını sağlamaktır. Çünkü bu tür kronik hastalıkların en büyük sebebi obezitedir" diye konuştu.