Obezite tedavisi kişiye özel planlanmalı

Anadolu Cerrahi'de hasta kabulüne başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Sipahi, obezite tedavisinin hastanın yaşı, mesleği, vücut kitle indeksi, beslenme alışkanlığı, ne zamandır kilolu olduğu, aşırı kilonun seyri gibi özelliklere bağlı olarak kişiye özel planlanması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Sipahi, "Günümüzde hastanın durumuna göre cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler olan mide balonu ve mide botoksu, obezite cerrahisi gibi seçeneklerle, obezite başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor" diye konuştu.

DİYET VE SPOR GEREKİR

En sağlıklı ve fizyolojik kilo kontrolünün diyet ve spor olduğunu belirten Doç. Dr. Sipahi, "Yoğun iş ve şehir hayatından dolayı bu imkanı bulamayan, ya da diyet ve sporla başarılı bir şekilde kilo veremeyen hastalar için ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemleri uygulamak gerekir. Asıl başarı kilo vermek değil, verilen kilonun uzun süre korunmasıdır" dedi. Obezite tedavisinde günümüzde uygun hastalara uygulanan mide balonu ve mide botoksuya başarılı sonuçlar alındığını söyleyen Doç. Dr. Sipahi, "VKİ çok yüksek ve diğer yöntemlerle başarılı kilo kontrolü sağlanamayan hastalar için cerrahi yöntemleri öneriyoruz" diye konuştu. Obezite cerrahisinde uygulanan birden fazla yöntemin olduğunu belirten Doç. Dr. Sipahi, "Günümüzde en çok tüp mide denilen sleeve gastrektomi ameliyatı uygulanıyor. Bununla birlikte çeşitli mide bypass ameliyatları da başarı ile uygulanmaktadır. Bu anlamda hastanın diyabet, tansiyon gibi yandaş hastalıkları, beslenme alışkanlıkları gibi durumlar göz önüne alınmalı ve bu hastalıkları da tedavi edebilecek cerrahi yöntem hastaya göre seçilmeli ve önerilmelidir" dedi.