Tomosentezli mamografi cihazı Ege’de

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına kazandırılan tomosentezli mamografi cihazı törenle hizmete açıldı. Yüksek teknoloji tomosentezli mamografi cihazını EÜTF Hastanesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yatırımların süreceğini belirtti. Yeni cihaz, kapasitenin 2 katına çıkmasını sağladı.

REKTÖR Budak, "Neredeyse bütün kliniklerimizdeki teknolojik altyapıyı yeniledik. Hastanemiz bu anlamda çok dinamik bir durumda. Ege Üniversitesi Hastanesi akademik olarak başarılı, eğitim ve öğretim açısından da oldukça kaliteli bir hastane. Yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

KAPASİTE ARTTI

RADYOLOJİ Anabilim Dalı Başkanı adına konuşan Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek, kazandırılan cihazla mevcut kapasitenin iki katına çıktığını söyledi. Prof. Dr. Özbek, "Tüm Ege Bölgesi'ne hitap ediyoruz ve bu cihaz nüfusun en az yarısına hitap eden bir öneme sahip. Değerli bir katkı ve bunun için çok teşekkür ediyoruz. Radyoloji anabilim dalı olarak günde yaklaşık bin 500 kadar hastaya hizmet sunuyoruz. Bu yatırımlar hizmet sunduğumuz hasta sayısını arttırma noktasında önemli bir yere sahip. Kalitemizi düşürmeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.