Yaz gelmeden varislerinizden kurtulun

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu, varis ve tedavisiyle ilgili merak edilen konular hakkında bilgiler verdi. ● Varis nasıl oluşur: Varis, cilt alındaki toplardamarların genişlemesi ve görünür hale gelmesidir. Kanın ayakuçlarından kalbe tekrar dönebilmesini sağlamak için toplardamarlar içinde yer çekimine karşı kanın yukarıdan aşağıya kaçmasını engelleyen, tek yönlü çalışan kapaklar vardır. Bu kapakların tam kapanmaması nedeniyle kan aşağıdan yukarıya gideceğine bir miktar geri kaçarak, yukarıdan aşağıya geri döner. Toplardamarlar genişler, kıvrıntılı bir hal alır ve varis meydana gelir. Varisin en önemli belirtisi dışarıdan görülen kıvrıntılı, genişlemiş damarlardır.



KİLO KONTROLÜ ŞART

● Korunma yolları nelerdir: Uzun süre ayakta durmaktan kaçınma, uzun süre oturur vaziyette olmaktan kaçınma, yürüyüş, yüzme gibi özellikle bacak kaslarımızı çalıştıracak egzersizler, dinlenme anında bacakların biraz yukarda tutulması, çok uzun sürelerde topuklu ayakkabı giymemek, uzun süreli oturarak çalışılan işlerde saatte bir ayağa kalkıp küçük bir tur atmak, kilo kontrolü, kabızlıktan kaçınmak, çok sıcakta ve güneşte kalmamak.

● Tedavide hangi yöntemler kullanılır: Öncelikle renkli doppler ultrasonografi tetkiki yapılır. Sonucuna göre varise yönelik hangi tedavi uygulanacağı belli olur. Genelde ameliyatsız olarak varis tedavileri uygulanır. Halk arasında en çok bilineni köpük tedavisi adı da verilen skleroterapidir. Çok ince bir iğne ile kılcal damarlara ve orta büyüklükteki yüzeysel varislere kolaylıkla uygulanabilen bir tedavidir. İşlem gören varisler ve kılcal damarlar zaman içinde kalıcı olarak ortadan kaybolurlar. Bu sayede bu varislerin bacaklarda neden olduğu kötü görünüm de giderilmiş olur. İşlem muayenehane ortamında yapılır. Hastalar günlük hayatlarına aynen devam ederler. İç varislere yönelik olarak yine ameliyatsız olarak damar içi yöntemler ile lazer ve radyofrekans yöntemleri kullanılır. Bu tedaviler günümüzün modern tedavileridir. Başarı oranları yüksektir. Hastaların hastanede kalmasını gerektirmeyen, hemen gündelik hayatlarına rahatlıkla dönebilecekleri tedavilerdir.