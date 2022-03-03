Tükürük bezlerinde taş oluşumuna dikkat!

Ekol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, vücudun birçok organında bazı nedenlere bağlı taş oluştuğunu belirterek, "Safra kesesi, böbrek, pankreas gibi organlarda taş oluşabileceği gibi tükürük bezlerinde de taş oluşmakta ve günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir sorun hale gelmektedir" dedi.

Tükürük bezi taşındaki en belirgin ve önemli şikayetin yemek esnasında özellikle çene altında (bununla birlikte kulak önü ve alt kısmında) ağrılı şişkinlik oluştuğunu söyleyen Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Taş bir adet olabileceği gibi birden fazla da oluşabilir ve kanalı tıkayarak enfeksiyona neden olur" dedi. Tükürük bezi taşlarının oluşmasının birçok etkene bağlı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çallı, belirtiler hakkında şu bilgileri verdi: "Tükürük bezi kanalında biriken kalsiyum hücreleri birikimi, tükürük bezi kanalı darlığı, tükürük salgısında azalma, aşırı sıvı kaybı, beslenme bozuklukları, yetersiz beslenme, sıvı alımında azalma, bazı ilaçlar taş oluşma riskini arttırmakta."

ENDOSKOPİK CERRAHİ

Doç. Dr. Çallı şöyle konuştu: "Kanalın tıkanması sonucunda çene altında (iltihaplı) şişlik, ateş yüksekliği, ciltte kızarıklık, çene altında oluşan yumrular, ağız içerisinde limon renginde iltihaplı akıntı oluşması, asitli ve ekşili yiyecek tüketiminde ağız içinde ve çene altında ağrı başlıca belirtileridir." Kanalda tıkanıklığın yüzde 100 olmadığı durumlarda şişliğin yemek sonrası 1-2 saat gibi bir sürede kaybolabildiğini belirten Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Son yıllarda kullanılan cerrahi yöntemlerden biri, tükürük bezinin endoskopik cerrahisidir. Bu yöntemde çok ince optikler kullanılarak görüntü monitöre yansıtılır (sialendoskopi). Endoskopik yöntemlerle tükürük bezi kanalına ağız içerisinden girilerek özel aletlerle taşlar temizlenmeye çalışılır. Ancak bu yöntemle sıklıkla sadece milimetrik ufak taşlar çıkarılabilmektedir" diye konuştu.

"HIÇ KESI OLMADAN ÇIKARILIYOR"

TÜKÜRÜK bezi kanalına düşmemiş içinde yerleşmiş taşların da çıkarılabildiğini belirten Doç. Dr. Çallı, "Taşların büyük kısmı direkt ağız içinden çıkarılabilir. Birçok merkezde taşın tükürük beziyle birlikte, boyundan kesi yaparak çıkarılmasıı önermekte. Ben kendi pratiğimde şu ana kadar karşılaştığım tüm tükürük bezi taşlarında, genellikle endoskopi yardımı ile kesi olmadan ağız içerisinden yaptığım cerrahi ile çıkarmayı başardım. Ameliyat sonrası bir günde normal beslenmeye geçilir. Herhangi bir sargı pansuman gerekmemektedir. Ağrı oluşması durumunda hekimin önerdiği ağrı kesiciler kullanılabilir" dedi.