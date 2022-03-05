Bünye dostu bitki çayları

Pandemi sürecinde yeterli beslenmeyen kişilerde; öğün sayılarının, uyku ve beslenme düzenin değişmesi sonucu metabolizma zayıflaması görülebiliyor. Öte yandan, öğün planını doğru şekilde planlayamayanlarda ise metabolizmada yavaşlamalar meydana geliyor. Bu da kilo alımını kolaylaştırıyor.

GÜNLÜK EGZERSİZİ ATLAMAYIN

Kilo verme konusunda her uzmanın hemfikir olduğu günlük su tüketimi ve egzersiz alışkanlığı konularını dikkate almalısınız. Günlük su tüketiminizi kilonuza göre ortalama 2-2,5 litre olarak belirleyebilirsiniz. Egzersiz konusunda ise günde en az yarım saat yürüyüş ve evinizde yapacağınız basit ısınma hareketleri bile hayat kalitenizde olumlu değişimlere neden olacaktır.

Beslenme planınız ve rutin olarak tükettiğiniz içecekler de bünyenizi şekillendiriyor. Kabızlık, metabolizma yavaşlaması, ödem, kilo alma gibi sorunlarla karşılaşıldığını vurgulayan uzmanlar, yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra beslenme planına eklenecek bazı bitki çayları ile metabolizmanın hızlandırılabileceğini belirtiyorlar. İşte birbirinden lezzetli ve bir o kadar faydalı bitki çayları.

EGZERSİZDEN ÖNCE YESİL ÇAY İÇMELİSİNİZ

KEYİFLE tüketilen yeşil çay ile metabolizma hızlandırmak mümkün. Epi gallo kateşin gallat-3 içerdiği için, antrenmanlardan önce içilen yeşil çay, yağ yakımınıza destek olacaktır. Ve bu sayede karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme kapasitesi de yükselecektir.

KAN SEKERİNİN KONTROLÜ TARÇIN ÇAYINDA

KAN şekerinizin düzenlenmesinde ve kontrol altına alınmasında etkili olan tarçının çayı da oldukça faydalıdır. Uçucu yağ ve fenolik bileşiklerden de zengin olan tarçın çayı, oldukça iyi bir antioksidandır. Tarçın çayınıza karanfil ekleyerek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı bir karışım sağlayabilirsiniz.

YAG DEPOLANMASINI ENGELLEMEK MÜMKÜN

ROOİBOS çayı ile açlığınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz. Güney Afrika'daki kızıl çalı bitkisinin yapraklarından elde edilen Rooibos çayı, lezzetiyle alternatif bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Bu faydalı çay, aspalathin güçlü flavonoidi ile açlık ve yağ depolanmasının nedeni olan stres hormonlarının seviyelerini düşürerek daha az yağ depolanmasını sağlar.

RAHAT KİLO VERMEK İÇİN OOLONG ÇAYI

Yeşil çay ve beyaz çayın ara formu bir çay olan Oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Yağ metabolizmanıza da önemli katkılarda bulunur. Bir araştırmaya göre, 6 hafta boyunca Oolong çayı tüketen kişilerin 3 kilo kaybettiği gözlemlenmiştir.

BEYAZ ÇAY KOLLOJEN YIKIMINI BASKILAR

BEYAZ çay, siyah, yeşil ve oolong çayına göre en zengin antioksidan kaynağı olan ve en az işlem görmüş olan çaydır. Özellikle kollojen yıkımını baskılayıcıdır. Cilde esneklik veren elastin maddesinin de yıkımını önleyebilir. Daha sıkı bir cilt istiyorsanız mutlaka tercihlerinizde beyaz çay olmalıdır.

BAGISIKLIK KUVVETLENDİREN KUSBURNU ÇAYI

KUŞBURNU doğal C vitamini içeren en değerli bitki çaylarındandır. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kuşburnunun böbreküstü bezlerini de olumlu etkileri vardır. Bu sayede hormonların üretimine destek sağlamaktadır.