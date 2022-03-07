Şifa kaynağı baharatlar

Yemeklerimizi lezzetlendirirken sağlık veren baharatları tüketirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en faydalı diye bilinen bitkiler bile ilaç gibi görülüp aşırı tüketildiğinde zararlı hale gelebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, baharatların hem faydalarını hem de tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

NANE: Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen nane, özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve mideyi rahatlatıcı etkiye sahip. Nane, pankreas, göğüs ve karaciğer tümör gelişimini yavaşlatabilirken kolon, deri ve akciğer kanserlerini önlemeye yardımcı olur.





KİŞNİŞ: Antioksidan bakımından zengin olan kişniş, bağışıklık sistemini güçlendirir, içerdiği anti-bakteriyel bileşikler sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ağız kokusunun önlenmesini ve ağızda oluşan yaraların iyileşmesini destekler. Kalsiyum açısından zengin olan kişniş, kemik sağlığının korunması ve geliştirilmesine de yardımcıdır.



MUSKAT: Geleneksel Hint Mutfağı'nda en çok kullanılan baharatlardan olan muskat (hint cevizi), son yıllarda Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İçer diği antienflamatuar ve antioksidan bile şikler sayesinde kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilen muskat, sindirim sistemine yardımcı olur.





ZENCEFİL: İçeriğindeki güçlü antienflamatuar ve antioksidan etkiye sahip 'gingerol' sayesinde tıbbi bir bitki olarak da kullanılan zencefil, bulantı ve kas ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Sindirimi de destekleyen zencefili günde 1 çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz.