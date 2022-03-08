Egzersiz yaparak kalsiyum depola

Kemik erimesinin 50 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık 1/3'ünde görüldüğünü belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tufan Özdem, "50 yaş üzeri erkeklerin ise 1/5'inde karşımıza çıkıyor. 70 yaş üstü yaşlanmaya bağlı her iki cinsiyette de osteoporoz görülebilir. Kemik dokusu yapı olarak üzerine yük bindikçe kendisini güçlendiren özelliğe sahiptir. Bu nedenle kemik erimesi özellikle menapoz sonrası zayıf vücut yapısına sahip kadınlarda daha sık olmaktadır" diye konuştu.

MİKRO KIRIKLAR

Osteoporozun en yaygın belirtisinin, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılar olduğunu söyleyen Özdem, bu ağrıların nedeninin de zayıflayan kemikte görülen mikro kırıklar olduğu bilgisini verdi. Her yaşta ve özellikle 30'lu yaşlara kadar yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alınması gerektiğini belirten Özdem, "Düzenli fiziksel aktivite ve spor yapılması, sigara, alkol ve risk oluşturan ilaçların kullanımından uzak durulması, kronik hastalıklardan korunma ve düzenli tedavi ile osteoporoz riskini en aza indirmek mümkündür" dedi.

SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT

TEDAVİDE beslenmenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Dr. Tufan Özdem, "Beyaz peynir, süt ve yoğurt gibi gıdaların tüketilmesine özen gösterilmeli ve alınan kalsiyumu depolamak için spor yapılmalıdır. D vitamini kemik metabolizmasında önemli yere sahip olup kan seviyesinin düşüklüğü durumunda da kemik erimesine eğilim artmaktadır. Aynı zamanda vücudumuzda inaktif olarak bulunan D vitamini güneşe maruz kalan cilt dokusunun altında aktive olarak kemiklere kalsiyum girişini sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

ÖGLEN GÜNESİNİ KAÇIRMAYIN

GÜNEŞ görmenin çok önemli olduğunu dile getiren Özdem, "Özellikle öğlen güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 15-20 dakika güneşlenmek gerekir. Ayrıca, düzenli hareket ve egzersiz ile kemik erimesi oluşan bölgelerin etrafındaki kasların güçlendirilmesinin oluşabilecek ağrıları azaltır ve kırıklara karşı azami koruyucu rol oynar" ifadelerini kullandı.

HAREKET KASLARI GELİSTİRİYOR

OSTEOPOROZ teşhisi konan hastalarda kırık oluşmamışsa koruyucu tedaviye başlandığını açıklayan Özdem, "Hastanın aktif egzersiz yapmasını sağlamak önemlidir. Tempolu yürüyüşler kemiğin mevcut kuvvetini korumasını sağlar. Aktivite ve hareket sayesinde kişinin kasları geliştikçe, kemiklere gelen zorlayıcı kuvvetler de azaltılmış olur ve dolayısıyla kırık riski de düşer. Omurgasında kırıklar başlayan hastalar, düzenli egzersiz yapıp korse tedavisine başlamalıdır" dedi.