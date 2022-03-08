Şişkinlik gastroparezisin habercisi

UZM. Dr. Ali Osman Buğdaycı, halk arasında mide tembelliği olarak da bilinen gastroparezise ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Buğdaycı, gıdaların mideden bağırsağa geçmesinde gecikme olarak tanımlanan gastroparezisin toplumun yüzde 4'ünü etkilediğini belirterek, "Gastroparezis 5 ila 10 yıl içinde hastalarda bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, göğüste sıkışmayla beraber yaşam kalitesinde düşmeye, ileri derecede beslenme yetersizliği ile kilo kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Midede şişkinlik, yemek sonrası bulantı, kusma, yemek sonrası şiddetli karın ağrısı olan her hastada gastroparezis mutlaka akla gelmelidir" dedi.

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