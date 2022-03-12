Şaşılık, fiziksel ve psikolojik sorunlara neden oluyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hem çocuklarda hem de erişkinlerde oluşabilen şaşılığın sadece estetik bir sorun olmadığını, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini belirtti. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Şaşılığın farklı nedenleri vardır. En sık sebep göz bozukluğudur. Birçok şaşı çocukta göz tembelliği de görülür" dedi.

GÜVENLİ TEDAVİLER

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şaşılık tedavisinde günümüzde gözlük, ameliyat ve botox tedavisi uygulandığı bilgisini verdi. Hangi tür şaşılıkta hangi tedavi uygulanacağına göz doktorunun karar vereceğini kaydeden Kaşkaloğlu, şöyle devam etti: "Genellikle gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botox uygulanır. Şaşılık ameliyatı birçok şaşılık tipinde genellikle çok iyi netice verir. Şaşılık ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ortalama 30 dakika sürer."